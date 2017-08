Atores Chris Pratt e Anna Faris anunciam separação 

Após oito anos de casamento, os atores Chris Pratt e Anna Faris anunciaram que estão se separando. A notícia foi confirmada pelos artistas nesta segunda-feira (7) em seus perfis nas redes sociais.



Estrela de filmes como Guardiões da Galáxia e Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, Pratt tem 38 anos e estava casado com Anna desde 2009. Já a atriz, de 40 anos, é conhecida pela participação na franquia Todo Mundo em Pânico e pela série Mom. Juntos, eles são pais de Jack, de cinco anos.

Pelo Facebook, o ator explicou que o processo é doloroso:

"Anna e eu estamos tristes em anunciar que estamos legalmente nos separando. Tentamos por um longo período, e estamos realmente desapontados. Nosso filho tem dois pais que o ama muito e, pelo bem dele, queremos manter este assunto em particular enquanto seguimos em frente. Ainda temos amor um ao outro, e vamos sempre apreciar nosso tempo junto, assim como manter o mais profundo respeito um pelo outro. Anna usou do seu Twitter para transmitir a mesma mensagem".

Anna se pronunciou com uma versão mais resumida do mesmo texto no Twitter.

Veja fotos da família:

