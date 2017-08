Melhores da cultura pop americana serão escolhidos no Teen's Choice Awards, neste domingo à noite

Prêmio jovem

Pela primeira vez, Warner exibe, ao vivo e com exclusividade, o Teen Choice Awards. A premiação vai ao ar pelo canal às 21h deste domingo e elege pelo voto popular os melhores da televisão, cinema, música e internet entre o público jovem. Há prêmios específicos até para quem mais se destacou no Instagram, no YouTube e no Snapchat, além da inusitada categoria "Chilique Favorito", para atores que protagonizaram cenas de piti.

A apresentação ficará por conta de Carol Moreira enquanto jornalista Phelipe Cruz será o responsável pelos comentários. Entre os shows da noite, estão escalados Rae Sremmurd, com Black Beatles, e Kyle, Lil Yachty e Rita Ora (foto), com a performance de abertura.



Nas categorias musicais, Selena Gomez é a campeã de indicações, concorrendo em nove categorias. Ela é seguida por Justin Bieber, que possui sete indicações. Na televisão, quem lidera é a série Pretty Little Liars, que obteve sete indicações, seguida por The Flash, com quatro.