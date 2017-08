VÍDEO: cantora Sinead O'Connor fala sobre transtornos mentais e diz que foi abandonada

Pedido de ajuda

A cantora Sinead O'Connor publicou um vídeo em seu perfil no Facebook abrindo o jogo sobre seus transtornos mentais. A publicação foi feita na última quinta-feira (3).



No vídeo de 12 minutos, a irlandesa fala que foi abandonada pela família e que está morando em um motel nos Estados Unidos.

"Eu estou completamente sozinha. E não há ninguém na minha vida além do meu médico, meu psiquiatra, o homem mais doce do mundo, que diz que eu sou sua heroína, e essa é a única coisa que me mantém viva no momento. E isso é meio patético", afirmou O'Connor.

"Espero que este vídeo de alguma forma ajude, não eu, mas as milhões e milhões de pessoas que são como eu", diz. "Consegui escapar do meu país, do meu estigma, de tudo o que significava que era ok usar o fato de que eu tenho três transtornos mentais como algo para me bater", completou.

"É o estigma que mata pessoas, não são os transtornos", destacou no vídeo. "Transtornos mentais são como drogas. Não dão a mínima para quem você é", ressaltou.

Aos 50 anos, a cantora afirmou que vaga sozinha pelo mundo. Ela disse também que tem tendências suicidas. "De repente todas as pessoas que deveriam te amar e tomar conta de você te tratam como merda. É como uma caça às bruxas", revelou.

Veja o vídeo em inglês abaixo:

Nesta terça-feira (8), uma publicação no Facebook da cantora tentou acalmar os fãs preocupados com a situação de Sinead.

"Oi pessoal, estou postando no pedido de Sinead, para que todos os que a amem saibam que ela está segura e ela não vai cometer suicídio. Ela está cercada de amor e recebe os melhores cuidados. Ela pediu que isso fosse publicado sabendo que você está preocupado com ela. Não responderei a nenhuma pergunta, então, entenda. Espero que isso conforte aqueles de vocês preocupados".



