Retrospectiva Segundo Caderno: novo mapa dos livros e das livrarias

2016 revisitado

As cenas literárias gaúcha e brasileira passaram por reconfigurações em 2016: a crise econômica causou retração no mercado nacional, o que se fez sentir com o fechamento de livrarias na Capital – e, em compensação, com a consolidação de novos espaços para a compra de livros na cidade. O ano que está terminando teve polêmicas e grandes personagens. O maior deles, o mestre da canção e agora Nobel de Literatura Bob Dylan.

Clique na imagem abaixo e confira um resumo do ano na literatura em mais um capítulo da retrospectiva cultural da temporada.



Foto: Reprodução / Arte ZH

