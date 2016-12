Romance "Rio-Paris-Rio" expõe anseios e angústias de jovens dos anos 1960 no Brasil e na França

Amor e resistência

Em francês, a palavra étranger significa "estrangeiro", mas também pode servir para designar o que é estranho, exótico. A jovem Maria, protagonista de Rio-Paris-Rio, novo romance da carioca Luciana Hidalgo, descobre ao longo do livro atender às duas facetas da palavra. Brasileira morando em Paris, é sem dúvida uma estrangeira, mas também uma estanha — não aos olhos dos franceses, pois sua capacidade de mimetismo a faz se passar por um deles, embora ela mesma sinta a necessidade de se redescobrir em meio ao confuso e efervescente Maio de 1968.



Ganhadora de dois prêmios Jabuti, por Arthur Bispo do Rosário — O senhor do labirinto (1996) e Literatura da urgência — Lima Barreto no domínio da loucura (2008), Luciana conhece bem o cenário que descreve em seu novo livro, já que cursou seu pós-doutorado na Sorbonne, mesmo ambiente em que Maria estuda filosofia. Além de frequentar a faculdade, a menina trabalha na bilheteria de um cinema e tem uma rotina bastante estreita — no tempo que lhe sobra, deita no chão de seu quarto, em um ponto em que marcou um X no assoalho, e ouve os mesmos discos repetidamente.



Tudo começa a mudar em um dos festivos encontros promovidos por Marechal, um dos moradores do prédio de Maria. É lá que conhece Arthur, compatriota que teve seu nome escolhido em referência ao poeta Arthur Rimbaud (1854 - 1891), e, tal como o artista inspirador, é um artista errante e sedutor. Logo os dois formam um casal, e ele até a convence a largar a rotina para acompanhá-lo em uma viagem para avistar o deserto do Saara.



De volta a Paris, os dois sentem o relacionamento se estreitar. Mas um novo ingrediente se soma para aumentar a euforia que experimentam: a capital francesa está tomada pelo espírito revolucionário. Arthur, Marechal e seus amigos se metem em longas discussões sobre como organizar, mesmo à distância, uma resistência à ditadura militar que tomava então conta do Brasil.



Nesse momento, Maria não consegue revelar ao seu companheiro um segredo: é neta de um dos militares que arquitetaram o golpe de 1964. Em uma terra estrangeira, com receio de falar a respeito de suas origens a seus amigos revolucionários, a brasileira revê em silêncio seu passado, repassando memórias que há tempos mantinha escondidas de si mesma enquanto o Maio de 1968 toma conta da cidade em que vive.



Além do drama pessoal da personagem principal, Rio-Paris-Rio descreve as diferentes expectativas e contradições de uma geração que pretendia transformar o mundo, embora, para isso, Luciana Hidalgo crie alguns personagens caricatos para se relacionar com Maria e Arthur, como o filho de um diplomata que projeta conspirações da CIA em todas as notícias que recebe, ganhando por isso o apelido de Ciaiei — até mesmo Arthur, com seu perfil de artista de rua genial, lindo e rebelde, às vezes parece saído de um mau filme infantojuvenil.



Rio-Paris-Rio expõe um bom panorama da intelectualidade em formação nos anos 1960, desde seus anseios até suas limitações e ingenuidades. Mais do isso, demonstra como o amor e até mesmo os afetos familiares podem se tornar estranhos diante de reviravoltas políticas e regimes autoritários.



Rio-Paris-Rio

De Luciana Hidalgo

Editora Rocco, 160 páginas, R$ 24,50.

Cotação: 4 de 5 estrela