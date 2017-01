George R. R. Martin aponta nova data de lançamento de "Os Ventos do Inverno"

Winter is coming

O escritor americano George R. R. Martin revelou na última terça-feira que o próximo volume das Crônicas de Gelo e Fogo, série de livros que originaram a a atração da TV Game of Thrones, pode ser lançado ainda este ano. No blog do autor, um fã reclamou nos comentários que fazia um tempo que não havia nenhuma novidade sobre a sequência, intitulada The Winds of Winter (Os Ventos do Inverno). Eis que Martin responde:



"Ainda não está concluído (o livro), mas fiz progressos. Só que não tanto quanto eu esperava um ano atrás, quando pensava em que ponto estaria agora. Eu acho que sairá neste ano. Mas, hey, eu achava a mesma coisa no ano passado".



Originalmente, o novo volume estava prevista para ser lançado em 2016.





