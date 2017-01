Projeto Kombina, ponto de cultura móvel, inicia sua primeira viagem internacional visitando o Uruguai

Poesia na estrada

Viagens sempre inspiraram a literatura. Desde a Odisseia, de Homero, o percurso entre diferentes lugares tem servido como ponto de partida para narrativas literárias. Mas esse caminho eventualmente se inverte, e é a literatura que impulsiona grandes jornadas. Assim tem sido com a Kombina, ponto de cultura móvel que pega a estrada hoje para sua primeira viagem internacional.



Em seis dias, a Kombina, uma Kombi equipada com biblioteca, brinquedos e jogos, deve visitar quatro cidades uruguaias (Melo, Piriápolis, Montevidéu e Tacuarembó) e uma brasileira (Santana do Livramento). O itinerário é inspirado no livro infantil Lata de tesouros (Editora Projeto), de Carlos Urbim, com ilustrações de Guazzelli. Lançado originalmente em 1993, com o título de Dona Juana, o livro é uma homenagem à poeta uruguaia Juana de Ibarbourou.

– Carlos Urbim teve contato com a obra de Juana de Ibarbourou depois que ela já havia morrido, então o encontro dos dois escritores não foi possível. Fazer essa viagem é um modo de realizar simbolicamente essa reunião. A primeira parada é em Melo, cidade em que Juana nasceu; e a última, em Santana do Livramento, cidade-natal de Urbim – explica Chris Dias, criadora da Kombina.

Educadora e escritora com mais de 20 livros lançados, Chris Dias colocou a Kombina em atividade a partir de dezembro de 2014, como uma ferramenta para levar diferentes formas de arte e promover a produção cultural em locais distintos. De lá para cá, mais duas Kombis se integraram ao projeto, que já visitou cerca de cem cidades e interagiu com mais de 100 mil pessoas: a Kombi Alice, um minimuseu do brinquedo com acervo da coleção de Alice Urbim, viúva do escritor, e a Kombi Karlos, que divulga a obra de Carlos Urbim.

– A gente já rodou muito, mas nunca saiu do Estado. Esta será nossa viagem mais longa. Tive a ideia da empreitada quando estávamos em Bagé. Lá, vi uma placa apontando em direção a Melo. Me perguntei por que não atravessar a fronteira – conta Chris.

Além de Chris e sua Kombina, mais oito pessoas e três veículos vão compor a comitiva rumo ao Uruguai. São oficineiros, motoristas e equipe de apoio. Em cada cidade do roteiro, a Kombi abre sua biblioteca, repleta de livros de Juana de Ibarbourou e de Carlos Urbim, e propõe jogos e brincadeiras em locais públicos. A viagem é realizada com o apoio cultural do Consulado do Uruguai.

– Além de promover um encontro da literatura de dois autores fronteiriços, estamos levando poesia para a estrada, e demonstrando que o encantamento pela arte não tem fronteiras – conclui Chris.

Juana de Ibarbourou

Juana de Ibarbourou (1892 – 1979) nasceu em Melo, no Uruguai, em 8 de março de 1892. Foi uma das mais célebres poetas uruguaias e chegou a ser considerada uma das melhores da América Latina. Seus primeiros livros são marcados pela influência modernista. Em 1947, foi eleita membro da Academia de Letras uruguaia e em 1959 recebeu o Prêmio Nacional de Literatura. Sua obra em prosa foi dedicada principalmente ao público infantil, com destaque para Chico Carlo (1944).

Carlos Urbim

Carlos Urbim (1948 – 2015) nasceu em Santana do Livramento em 4 de fevereiro de 1948. Jornalista e escritor de livros infantis, autor de O guri daltônico e Uma graça de traça, entre outros, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2009. Descobriu a poeta Juana de Ibarbourou garimpando títulos em espanhol numa livraria de Rivera, onde encontrou o livro de memórias da infância Chico Carlo. Sua paixão pela escritora uruguaia começou nesse dia.

Confira o roteiro da Kombina:

3 de janeiro - Melo

4 de janeiro - Piriápolis

5 e 6 de janeiro - Montevidéu

8 de janeiro - Santana do Livramento (RS)