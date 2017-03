Cursos na Livraria Taverna e oficina na FestiPoa Literária: confira novidades da literatura

Mundo Livro





- Bete Giacomini lança sua terceira novela nesta sexta-feira, às 19h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country (Tulio de Rose, 80). Alcaçuz e Novela (Chiado, 210 páginas, R$ 33) trata da vida de Zeli, uma costureira na casa dos 30 anos que vive os primeiros dilemas da maturidade, momento em que repensa a felicidade.

- Estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para o Prêmio Marô Barbieri, que contempla projetos de leitura realizados na cidade de Porto Alegre, oferecendo R$ 1 mil ao vencedor. O projeto é uma ação da Kombina e da FestiPoa Literária, que tem a 10ª edição marcada para entre 4 e 13 de maio. Acesse o edital em bit.ly/marobarb.

- A FestiPoa Literária tem divulgado aos poucos seus convidados. Entre eles, está o escritor pernambucano Marcelino Freire, que deve ter uma das oficinas mais procuradas do evento. As aulas de criação literária estão marcadas para os dias 5 e 6 de maio. Acompanhe a abertura das inscrições em fb.com/festipoa.

- A Livraria Taverna (Fernando Machado, 370), nova loja no Centro Histórico de Porto Alegre, também começou a oferecer cursos de literatura. A partir deste sábado, às 10h, começam as aulas de obras-primas de Dostoiévski, com o professor João Armando Nicotti. Os encontros são semanais e seguem até 19 de agosto. Confira outras informações em bit.ly/dostocurso.



LANÇAMENTOS

Confira indicações de livros que estão chegando às livrarias:

Foto: Reprodução / Divulgação

A Alcova da Morte

De Eneias Tavares, Nikelen Witter e A. Z. Cordenonsi

Santa Maria tem se firmado como um curioso polo da cultura steampunk no Estado, com pelo menos três escritores dedicados ao subgênero da literatura fantástica, caracterizada por combinar avanços tecnológicos com cenários históricos, mais comumente do século 19. Pela primeira vez, o trio se reuniu para criar ficção em grupo, tendo como resultado este A Alcova da Morte, romance que inaugura uma série com a Agência de Detetives Guanabara Real. No livro, ambientado no Rio de Janeiro de 1892, um grupo de investigadores procura o responsável por um crime ocorrido na inauguração da estátua do Corcovado.

Romance, Avec, 192 páginas, R$ 34,90



Morri por educação

De Nathalie Lourenço

Este é o livro de estreia de Nathalie Lourenço, autora paulistana que vem publicando contos e crônicas em revistas literárias como Philos e Blecaute!. Os "17 contos desgraçados", como são definidos no subtítulo do volume, são divididos em duas partes – Engole o Riso e Engole o Choro. A separação se revela um tanto irônica, já que as narrativas exploram o limite entre o patético e o dramático, como no conto em que uma mulher visita o ex-companheiro depois que ele a abandonou à beira da morte em uma escalada, ou no relato de um retiro espiritual com estranhos ritos e chás misteriosos.

Contos, Oito e Meio, 104 páginas, R$ 38



O Túmulo de Lênin

De David Remnick

Chega ao Brasil um dos mais conhecidos e elogiados livros do jornalista americano David Remnick, autor de biografias de Muhammad Ali, Barack Obama e da coletânea Dentro da Floresta, com perfis escritos para a revista New Yorker, da qual é também editor. Ganhador do Prêmio Pulitzer em 1994, O Túmulo de Lênin foi escrito a partir da experiência de Remnick como correspondente do Washington Post em Moscou de 1988 a 1991. O repórter pôde ver in loco a perda da legitimidade do socialismo diante da população russa na medida em que eram descobertos crimes de Estado e campos de trabalhos forçados.

Reportagem, Companhia das Letras, 712 páginas, R$ 94,90



Pequena Madrugada Antes da Meia-Noite

De Marco de Menezes

O poeta gaúcho Marco de Menezes, grande vencedor do Açorianos de Literatura de 2010 com Fim das Coisas Velhas, lança seu quinto livro no próximo dia 25, às 17h, na livraria Baleia. Pequena Madrugada Antes da Meia-Noite reúne poemas em torno de temas como a infância, a memória e a morte. Natural de Uruguaiana e radicado em Caxias do Sul, Menezes lança mão de poemas narrativos, que se assemelham a contos, localizados na capital e no interior do Estado. Há também espaço para textos mais curtos e aforísticos.

Poesia, Modelo de Nuvem, 107 páginas, R$ 29,90



