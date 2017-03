Livro reúne 20 histórias insólitas de Porto Alegre

Jornalismo literário

A memória de Porto Alegre tem um repórter e guardião. O jornalista Rafael Guimaraens é um dos grandes responsáveis pelo resgate de histórias marcantes e inusitadas da Capital, devolvendo-as ao público em relatos de jornalismo literário. Já são 15 livros escritos sobre a cidade – o mais novo deles será lançado nesta terça-feira, às 19h, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (Erico Verissimo, 307), em um bate-papo com a apresentadora Ivette Brandalise, seguido de sessão de autógrafos.



20 Relatos Insólitos de Porto Alegre reúne narrativas sobre fatos ocorridos entre o final do século 19 e meados do século 20, alguns com personagens históricos, outros com anônimos.



– São histórias incomuns, estranhas, singulares, que têm força própria. Em nenhum momento procuro ¿esquentar¿ os fatos narrados ou fazer qualquer tipo de mistificação para impressionar artificialmente o leitor. Mesmo quando utilizo elementos ficcionais não é para deturpar ou alterar os relatos – explica Guimaraens.



As histórias foram selecionadas pelo autor ao longo dos anos. Alguns casos são relativamente conhecidos, como o espancamento e sequestro de atores da peça Roda Viva, em 1968. Já em outras, o leitor conhece personagens novos e intrigantes, como o charlataníssimo Professor Hindú, místico adivinho dos anos 1920 que, à noite, exercia a secreta atividade de transformista.



Livro narra o espancamento e o sequestro dos atores da peça "Roda Viva", em 1968 Foto: Zero Hora / Divulgação / Libretos

Guimaraens observa que as narrativas do novo livro não dizem respeito apenas ao passado:



– O Tédio Negro da Ausência, por exemplo, tenta entender os motivos que levaram a viúva de Júlio de Castilhos ao suicídio, que têm muito a ver com o papel reservado às mulheres da época, especialmente sob o positivismo. Mesmo com o avanço das conquistas das mulheres, percebemos que a forma como Castilhos lidava com sua esposa não difere muito da ideia que o nosso atual presidente da República manifesta sobre o lugar da mulher na sociedade. Várias outras histórias do livro que tratam de preconceito e intolerância encontram semelhança com fatos atuais.



A paixão de um maestro por uma cantora italiana de 13 anos em temporada na Capital também aparece na obra Foto: Correio do Povo / Divulgação / Libretos

Além da boa seleção de histórias, 20 Relatos Insólitos de Porto Alegre também pode cativar o leitor pela linguagem. Cada narrativa tem um tom próprio, algumas vezes melancólico e introspectivo, outras leve e bem-humorado. Em alguns momentos, o autor também se torna personagem, como em O Mistério da Velha Russa, em que narra a pesquisa para uma reportagem em O Rio Grande Semanal, publicação do extinto Coojornal – a matéria não é publicada, mas o final da investigação é surpreendente.



– A intervenção ficcional em alguns casos é mínima ou inexistente; em outros, é mais significativa ou até dominante, mas ainda assim situa-se no terreno da plausibilidade. A escolha sobre a forma de contar cada uma das histórias se deve à quantidade de informações que consegui reunir ou à busca de uma maior eficácia narrativa – afirma o autor.



20 Relatos Insólitos de Porto Alegre

De Rafael Guimaraens

Reportagem, Libretos, 216 páginas, R$ 34

Lançamento nesta terça-feira, às 19h, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (Erico Verissimo 307), com bate-papo e sessão de autógrafos.