Jessica Falconi: "Tudo, em Noll, é um desafio"

Traduzido sobretudo para o espanhol e o inglês, João Gilberto Noll (1946 – 2017) também pode ser lido em italiano. Em parte, graças ao trabalho de Jessica Falconi. Natural de Napoles, ela está no Brasil por conta de uma bolsa da Biblioteca Nacional do Brasil. Trabalha, neste momento, na tradução de Hotel Atlântico – razão pela qual se encontraria com Noll na última sexta feira, dois dias após a morte do autor. Jessica conversou com ZH por e-mail.



Como se deu seu primeiro contato com a obra de João Gilberto Noll? O que a cativou?

Loris Tassi, diretor da coleção Gli Eccentrici, da editora italiana Arcoiris, entrou em contato comigo para me propor a tradução de uma obra de Noll. Ele tinha lido romances traduzidos para espanhol pela editora argentina Adriana Hidalgo. Comecei então a ler os livros e fiquei fascinada com Hotel Atlântico, pelo estilo seco e ao mesmo tempo tão poético, pelas personagens precárias e inquietas, pelo ritmo da prosa cativante. Vi também a adaptação para o cinema. Pensei que fosse a obra certa para levarmos novamente o Noll aos leitores italianos. Propus à editora de adquirir os diretos dessa obra e ela aceitou.

Como é a recepção da obra de Noll na Itália? Há quantas traduções?

De uma maneira geral, a literatura brasileira na Itália passa principalmente pelas pequenas e médias editoras, por isso a recepção se dá geralmente apenas em circuitos definidos. Do Noll foram traduzidos para o italiano O Cego e a Dançarina e A Céu Aberto, ambos pela editora Barbera.

Você e Noll se comunicavam muito a respeito da tradução? Como se dava esse diálogo?

Nos comunicamos principalmente por e-mail, para darmos início ao projeto. Ele ficou entusiasmado com a ideia da publicação de Hotel Atlântico na Itália. Sobre a tradução, conversaríamos em breve... É uma grande tristeza a sua morte.

Quais são as principais dificuldades para se traduzir a obra de Noll?

O ritmo empolgante, a musicalidade da língua, a força das imagens: tudo, em Noll, é um desafio.

O que gostaria de perguntar a ele que ficará em aberto?

Teria gostado de saber se costumava ler as traduções dos seus livros, e o que achava da tradução, o que significava para ele ser traduzido para outra língua.