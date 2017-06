Como Mauricio de Sousa reinventa a Turma da Mônica no século 21 

Quadrinho nacional

Mauricio de Sousa criou, em uma carreira de meio século, personagens que se tornaram presença obrigatória na infância de várias crianças brasileiras, seja em suas revistas em quadrinhos (caso único de um sucesso popular totalmente brasileiro em um país ainda sem uma indústria do gênero), em animações para a TV ou em eventuais e raros longas para o cinema. Mas o universo dos quadrinhos mudou muito nos últimos 20 anos, e Mauricio de Sousa, surpreendentemente, soube mudar com ele. O artista e empresário paulista renovou suas histórias para novos públicos e levou seus personagens para outros caminhos e plataformas.

Veja algumas das iniciativas que renovaram a turma para o século 21:



Os noivos Mônica e Cebolinha em suas versões jovens Foto: Divulgação / Mauricio de Sousa Produções

TURMA DA MÔNICA JOVEM

Em 2008, Mauricio de Sousa lançou a linha alternativa Turma da Mônica Jovem, desenhada em estilo mangá, publicada em preto e branco, e trazendo os personagens da Vila do Limoeiro em versões adolescentes que frequentam a escola, namoram, montam uma banda e vivem aventuras em outras dimensões. A versão jovem altera e atualiza características que sempre foram associadas aos personagens (a Mônica cresceu e emagreceu, o Cebolinha hoje tem mais cabelo e o Cascão até toma banho de vez em quando). A nova série tornou-se sucesso de vendas e transformou os personagens em assunto de discussão em tempos de redes sociais. Houve muita repercussão pública quando, na edição número 34, de maio de 2011, Mônica e Cebolinha, em suas versões de 14 anos, se beijaram e assumiram o namoro. A edição número 50, em 2012, também se tornou assunto ao apresentar uma história em que Mônica e Cebolinha se casavam – mas que era uma edição especial sem consequências para a cronologia da trama adolescente.

– A Turma da Mônica Jovem trouxe de volta leitores que tendiam a abandonar a revista e a consumir o mangá japonês depois de entrar na adolescência – disse o próprio Mauricio em uma entrevista a Zero Hora em 2011.

A capa de Turma da Mônica: Laços, de Vitor e Lu Cafaggi Foto: Reprodução / Reprodução

GRAPHIC NOVEL MSP

Para marcar os 50 anos da Mauricio de Sousa Produções, em 2009, o editor Sidney Gusmán, responsável pelo planejamento editorial da empresa, propôs a Mauricio a criação de uma graphic novel reunindo trabalhos de artistas brasileiros com sua própria visão dos personagens da Turma. O álbum resultante, MSP 50 - Mauricio de Sousa por 50 Artistas, foi um sucesso tão grande de público e crítica que gerou outras duas antologias de 50 artistas cada e funcionou como o sinal verde para a criação do selo Graphic Novel MSP, no qual artistas nacionais escreviam e desenhavam histórias especiais apresentando com seu estilo próprio releituras dos personagens.

– A ideia que me motivou a fazer essa proposta era algo que para mim estava muito claro: as criações do Mauricio são ícones da cultura pop nacional, e, por isso, funcionam com qualquer tipo de traço se a essência do personagem for preservada – comenta Sidney Gusmán.

De 2012 até este ano, a série Graphic Novel MSP já lançou 15 títulos, entre eles alguns dos álbuns mais expressivos do quadrinho recente nacional, como Magnetar, uma reinterpretação sci-fi do Astronauta por Danilo Beyruth e Cris Peter; Laços,, uma delicada aventura da turma por Luciana e Vitor Cafaggi; Força, uma história da Mônica por Bianca Pinheiro; e Arvorada, releitura de Chico Bento pelo veterano Walmir Orlandelli.



Jotalhão e Mônica em versão chibi no desenho "Mônica Toy" Foto: YouTube / Reprodução

MÔNICA TOY

Assim como A Turma da Mônica Jovem reapresentou os personagens de Mauricio para os fãs dos mangás japoneses, esta animação traz Mônica e seus amigos em aventuras mudas inspiradas em um popular estilo de anime. Mônica Toy reúne episódios curtos de 30 segundos protagonizados por versões da turma desenhadas no estilo chibi – com personagens altamente estilizados desenhados com a cabeça de tamanho igual ou até maior que o corpo. A série já está em sua quarta temporada, com episódios apresentados na programação dos canais TBS e Cartoon Network e exibidos no canal oficial de vídeos da Turma da Mônica no YouTube.

Cena de "Bairro do Limoeiro" Foto: Maurício de Sousa Produções / Reprodução

BAIRRO DO LIMOEIRO

Está prevista para 2018 a estreia de uma nova animação da turma, desta vez em parceria com o Cartoon Network. O trailer de apresentação foi exibido para uma plateia entusiasmada na convenção de quadrinhos e cultura pop CCXP, em São Paulo. Curiosamente, um dos elementos de modernização presente na série será, na verdade, um resgate do passado. Mônica, Cebolinha, Magali, Piteco e muitos outros são apresentados na prévia com um traço mais reto e anguloso, semelhante ao que Mauricio usava para a turma até os anos 1970, e que foi sendo gradualmente substituído por feições mais arredondadas com o passar do tempo. Agora, esse visual mais cheio de arestas, mais dinâmico e menos "fofinho" parece casar muito bem com sucessos contemporâneos do Cartoon Network, como Hora da Aventura, Jovens Titãs em Ação ou O Laboratório de Dexter.

A TURMA NO CINEMA

Pela primeira vez em sua história, a Turma da Mônica deve ganhar um filme com atores de verdade interpretando as crianças da Rua do Limoeiro. Turma da Mônica: Laços terá roteiro inspirado na graphic novel de Luciana e Vitor Cafaggi do selo Graphic Novel MSP. Atualmente, a Mauricio de Sousa Produções está fazendo uma bateria de seleções para escolher os atores mirins que darão vida aos personagens, mas por enquanto o único "ator" de fato selecionado é o cão da raça llasa apso que será o Floquinho na tela. A estreia está prevista, inicialmente, para junho de 2018.