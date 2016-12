"Deu onda": MC G15 emplaca primeiro hit do verão; confira outras 10 apostas para 2017

Chiclete

Chegou aquele momento do ano: início das férias, Carnaval próximo, praias cheias. É a hora de os candidatos a hit do verão começarem a aparecer. E 2017 já tem um candidato forte: Deu onda, do MC G15, tomou conta da internet nesta semana e não deve sair dos alto-falantes dos carros e das festas tão cedo. Se a versão proibidona é a que ganhou a internet, o clipe com letra clean não fica para trás e já emplaca 16 milhões de visualizações em menos de uma semana no YouTube.

Leia mais:

Cinco motivos que levam Anitta a ser uma das cantoras mais populares do Brasil

Definido o calendário do Carnaval de Porto Alegre: desfiles serão em março

Luan Santana nega rivalidade com Safadão: "A gente é amigo de coração"



Em 2016, o ranking de músicas-chiclete teve uma trinca muito clara: Baile de favela, de MC João, Paredão metralhadora, da Vingadora, e Tá tranquilo, tá favorável, do onipresente MC Bin Laden. Há vários fatores que dão a uma música o título de hit do verão, e Deu onda gabaritou a lista: a música tem uma coreografia que pegou, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, aparece em vídeos nas contas de Instagram de gente como Anitta e David Brazil, virou parte do repertório dos maiores shows do país. Enfim, estourou. O Segundo Caderno aproveita a onda MC G15 e faz outras 10 apostas para o verão que chegou. Confere:

MC Kekel – Namorar pra quê?

Kekel já mostrou do que é capaz em Meiota e Mandela, dois sucessos importantes de 2016, e tenta enfileirar o terceiro ainda no verão deste ano.

Dani Russo – A melhor do baile

Youtuber bombada, a guria faz agora uma incursão como funkeira – com direito a clipe de Kondzilla e letra cheia de referências para a molecada da internet. Quem sabe.

MC Davi – O verão está chegando

Com uma pitada de humor, referências a praia e ao verão e coreografia com quadradinho e tudo, MC Davi tem mais de 55 milhões de visualizações em seu clipe de maior sucesso.

MC Kevinho – Tumbalatum

Talvez a grande aposta antes da explosão de Deu onda, MC Kevinho (que, há dois anos, era o coadjuvante dos clipes de MC Bin Laden e MC Brinquedo), deve tocar muito no verão.

MC Don Juan – Oh novinha eu quero te ver contente

Quase despretensioso, esta declaração de amor do MC Don Juan – talvez um pouco explícita, mas ainda de amor – mal tem nome oficial, que dirá clipe. Mesmo assim, 13 milhões de views não é para qualquer um.

Ivete Sangalo – O doce

A nova aposta da maior cantora pop do Brasil foi gravada ao vivo em Trancoso, na Bahia, e tem todo o clima do Carnaval baiano.

Vingadora – Calcanhar de prego

Elas já conseguiram levar o paredão para todo o Brasil com a Metralhadora. A nova tentativa – com direito a refrão pegajoso e coreografia pronta, como na anterior – é Calcanhar de prego.

Lucas Lucco – De buenas

Carismático, o sertanejo Lucas Lucco aposta no bom humor e no refrão dançante para emplacar De buenas.

Marília Mendonça – Eu sei de cor

O ano foi das mulheres do sertanejo, e Marília Mendonça é quem parece ter conseguido se manter mais em evidência. Sua aposta de balada para o verão deve ser Eu sei de cor.

Henrique e Diego – Raspão (com Simone e Simaria)

Eles já conseguiram emplacar Senha do celular e Suíte 14. Com a parceria de Simone e Simaria, é provável que Henrique e Diego voltem ao topo das paradas.

Os maiores hitmakers do Brasil também fazem suas tentativas:

Meu coração deu PT, de Wesley Safadão com Mathes e Kauan

Solteiro de novo, de Wesley Safadão com Ronaldinho Gaúcho

Sim ou não, de Anitta com Maluma

Regime fechado, de Simone e Simaria

Desce com a gente, do Harmonia do Samba