2017 no palco: confira atrações confirmadas para se apresentar na Capital e no Litoral nos próximos meses

Elton John e James Taylor sobem ao palco do 4 de abril Anfiteatro Beira-Rio no dia 4 de abril

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

De titãs da música pop internacional aos nossos Titãs, blueseiros, regueiros e roqueiros, gente que está vindo pela primeira vez e quem já é da casa, sozinhos ou em bando. O calendário de shows que começa a se desenhar em Porto Alegre para o ano que se inicia tem opções para todos os gostos e bolsos.

JANEIRO

6 de janeiro

RIVIERA GAZ

O trio formado por Steve Shelley (baterista do Sonic Youth) e Gustavo Riviera e Paulo Kishimoto (da banda Forgotten Boys) toca sexta no Beco (Independência, 936), com abertura de Walverdes. A partir das 20h.

20 a 22 de janeiro

POA JAZZ FESTIVAL

Uma das maiores celebrações ao jazz retorna a Porto Alegre, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, com atrações como Kula Jazz, Jorginho do Trompete Quarteto e o trio Rodolfo Stroeter, André Mehmari e Tutty Moreno, com participação da cantora Mônica Salmaso.

20 a 22 e 27 a 29 de janeiro

PEPSI TWIST LAND

O festival chega à praia de Atlântida pelo segundo ano. Durante dois finais de semana, na Avenida Central, artistas como Ed Motta e Liniker, Ney Matogrosso e Humberto Gessinger, Clarice Falcão e Authentic Games tocam de graça.

26 de janeiro

PETER TOSH CELEBRATION

No ano em que se completam três décadas da morte de Peter Tosh (1944 – 1987), seu filho, Andrew Tosh, lidera tributo composto pelos maiores hits do reggaeman. O espetáculo será no Araújo Vianna, às 21h.



FEVEREIRO

3 e 4 de fevereiro

PLANETA ATLÂNTIDA

O festival arma seus palcos na sede campestre da Saba, reunindo atrações como Jason Mra, Anitta, Emicida, Wesley Safadão, O Rappa, Ultramen, Armandinho e Tiago Iorc.

16 de fevereiro

VENTURA SINFÔNICO

A Orquestra Petrobras Sinfônica faz um releitura do álbum Ventura, dos Los Hermanos. No Araújo.

MARÇO

8 de março

TUCK AND PATTI

A dupla de San Francisco (EUA) se apresenta no Teatro do Bourbon Country.

8 de março

SAMSARA BLUES EXPERIMENT

O grupo alemão de stoner rock toca o Riffe Bar (João Alfredo, 477).

10 de março

TITÃS

A banda retorna à Capital com a turnê do disco Nheengatu, no Opinião.

21 de março

ROGER RODGSON

O ex-vocalista do Supertramp revisita clássicos como The Logical Song, Take the Long Way Home e Breakfast in America no palco do Pepsi On Stage.

31 de março

RENATO E SEU BLUE CAPS

A banca relembra hits da Jovem Guarda no Teatro do Bourbon Country.

ABRIL

1º de abril

ARMANDINHO E ONZE20

Rio Grande do Sul e Minas Gerais se encontram na Jamaica em uma noite dupla de reggae no Pepsi on Stage (Severo Dullius, 1.995).

4 de abril

ELTON JOHN & JAMES TAYLOR

A noite que promete ser histórica reunirá dois gigantes da música pop mundial, com suas respectivas bandas, no Anfiteatro Beira-Rio.

7 de abril

DULCE MARIA

A estrela do RBD volta ao Opinião para mostrar canções da ex-banda e da carreira solo.

7 de abril

TOQUINHO, IVAN LINS E MPB4

Os mestres da MPB se reúnem para um show inédito no Araújo Vianna.

23 de abril

KORN

A banda americana de nu-metal se apresenta no Pepsi On Stage.

25 de abril

BRYAN ADAMS

O astro pop canadense apresenta sua coleção de sucessos no Araújo Vianna.



MAIO

9 de maio

SONATA ARCTICA

A banda de power metal finlandesa toca no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311).

10 de maio

RHAPSODY

O grupo italiano de power metal comemora os 20 anos do lançamento do seu disco de estreia no Opinião.

11 de maio

DIANE SCHUUR

A cantora americana se apresenta no Teatro do Bourbon Country com participação especial do saxofonista Ernie Watts.

27 de maio

RENAISSANCE

O grupo britânico de rock progressivo se apresenta no Araújo Vianna.

27 de maio

JOÃO BOSCO

O cantor e compositor toca no Teatro do Bourbon Country.

JUNHO

3 de junho

10,000 MANIACS

O grupo americano apresenta a turnê da coletânea Playing Favorites no Araújo Vianna.

8 de junho

JOE LOUIS WALKER

O bluesman americano tocar no Teatro do Bourbon Country.

11 de junho

FREJAT

Show acústico no Teatro do Bourbon Country