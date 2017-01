Banda O Rappa tocará repertório do novo DVD em seu show no Planeta Atlântida 2017

Contagem regressiva

Um dos mais longevos inquilinos do Planeta Atlântida, O Rappa é presença confirmada na edição 2017 do evento. Desta vez, a performance do grupo no festival marcado para 3 e 4 de fevereiro terá sabor especial: uma palhinha do show do DVD Acústico Oficina Francisco Brennand.

É o que garante o guitarrista Xandão. Em entrevista por telefone, o músico explica que o show d'O Rappa no Planeta será uma mescla entre seu espetáculo tradicional – elétrico, pesado – e a releitura das canções feitas para o projeto desplugado.

– Em 2015, fizemos um show no Carnaval do Recife. Às 3h da manhã, havia um mar de gente esperando por nós. Era um carinho que tínhamos que retribuir – comenta Xandão, justificando a escolha do local da cidade onde foi gravado o DVD.

Planeta Atlântida 2017 apresenta lista de shows, com mais de 30 atrações

Dois gaúchos encantam os jurados na estreia do The Voice Kids

Vanessa Scalei: Público é quem ganha na briga entre HBO e Netflix





Na Oficina Francisco Brennand, O Rappa optou pelo acústico para valorizar o núcleo das canções – recurso interessante para uma banda que sempre abusou de camadas e texturas nas canções. Músicas como Pescador de Ilusões, Rodo Cotidiano e Anjos estão quase irreconhecíveis em versões mais "limpas".

Xandão justifica a escolha de desplugar os instrumentos:

– O formato acústico está desgastado, sim, mas porque foi mal trabalhado nos últimos anos. Eu o enxergo de outra forma. Começa que a captação acústica oferece uma quantidade enorme de possibilidades. Além disso, toda música nasce acústica, então voltar para isso é voltar para o que a composição tem de mais simples e puro.

Será uma oportunidade para sentir um gostinho do DVD, que foi lançado em 2016 e ainda não foi apresentado em show no Rio Grande do Sul. No Acústico Oficina Francisco Brennand, a banda gravou 17 músicas, sendo quatro inéditas, no espaço de criação do artista pernambucano de 89 anos.

– O show do Acústico é um processo que inclui trabalho de vídeo, cenário, há todo um contexto que não dá para transportar para um grande festival – comenta Xandão. – O que fazemos, então, é misturar canções do acústico sem deixar de descer a marreta (risos).

Xandão garante que, no Planeta, O Rappa está em casa:

– O Planeta é um marco na nossa vida. Não é só tocar, é viver essa história. Cada vez que pisamos naquele palco, lembramos de tudo o que já aconteceu nele, nos bastidores, nos amigos.