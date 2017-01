Em Pelotas, festival de música clássica começa em clima de folia

Fanfarra erudita

Cortejo do festival tomou as ruas de Pelotas

Teve gente achando que o carnaval havia se adiantado em Pelotas. Que nada. O cortejo que percorreu as principais ruas do Centro tocando marchinhas foliãs e grooves cheios de improviso era formado por estudantes e professores do gênero clássico e marcava o início do 7° Festival Internacional Sesc de Música.



A fanfarra erudita partiu do Mercado Municipal e despertou a atenção de comerciantes e transeuntes, muitos deles surpresos com a ação. Embora não fizessem ideia, viam (e ouviam) o começo de uma das reuniões de músicos de concerto mais respeitadas do Brasil. Com 12 dias de espetáculos e aulas, o festival leva para Pelotas professores de diferentes partes do mundo, além de alunos de várias regiões do país e da América do Sul, totalizando 450 participantes.

– É a primeira vez que venho ao Sul – conta Washington de Oliveira, 22 anos, estudante de percussão em Tatuí (SP). – Muita gente pensa que música é algo limitado, para poucos, mas não é. Um cortejo como esse aproxima todos nós da comunidade.

Hudson Müller, 29 anos, professor da Faculdade de Artes do Paraná (FAP), em Curitiba, também estava pela primeira vez no festival:

– Para mim, é muito importante estar aqui com os melhores professores do Brasil e mestres do mundo todo, renovando o conhecimento.

Para Luiz Tadeu Piva, diretor regional do Sesc, ações como o cortejo são fundamentais para que a cidade se sinta cada vez mais integrada ao festival:

– Os fomentadores da opinião pública e a comunidade cultural já conhecem o evento. Ano a ano, também estamos nos esforçando para que toda a cidade saiba mais do festival.

Depois do cortejo, houve também um concerto no Theatro Guarany, com a Orquestra Unisinos Anchieta e os músicos do Quartchêto. A programação segue nesta terça, tendo como destaque uma apresentação do grupo PianOrquestra, também no Guarany, às 20h30min. Todas as atividades têm entrada franca, mas é preciso retirar senhas para algumas apresentações. Confira mais informações e a programação completa em sesc-rs.com.br/festival/.

* Repórter viajou a convite do Sesc

