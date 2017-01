Gurias do Girls Rock Camp promovem tarde de música e empoderamento no Ocidente

Poder feminino

"Você pode tudo", dizia o cartaz pendurado em uma das paredes do Ocidente, lugar que recebeu o show do projeto Girls Rock Camp Porto Alegre neste sábado. E as gurias mostraram que podem mesmo. Seis bandas formadas por 30 meninas de 7 a 17 anos subiram ao palco para apresentar o trabalho intenso de uma semana de imersão na música. Profundo, esse mergulho foi além de guitarras, baterias e baixos: passou pelo rock, claro, mas também abarcou o empoderamento feminino, o fortalecimento da autoestima e a importância da união das mulheres.

Com cabelos coloridos, brilhos e pinturas pelo rosto e a agitação característica da idade, Eduarda Zaffari, 9 anos, e Gabriela Messias, 10 anos, corriam de um lado para o outro no segundo piso da casa noturna. Elas são, respectivamente, a tecladista e a cantora do grupo Arco-Íris Surreal.

— É legal isso de mexer nos instrumentos e aprender com outras pessoas. A música foi muito difícil de fazer — conta Eduarda. — É muito bom ouvir o som que a gente faz. Achei que ia ficar só barulho — confessa a garota, encabulada.

Cada banda escreveu sua própria letra, aprendeu os acordes e chegou ao produto final acompanhada de algumas tutoras. "A gente não é só um rosto bonito/ Somos um futuro" era um dos avisos da canção da Black and White. Já a Las Barbatanas batizou sua música de Belas, revoltadas e do mar. Gabriela, a vocalista da Arco-Íris Surreal, segunda banda da tarde, estava tomada pela ansiedade poucos minutos antes de subir ao palco:

— Estou muito nervosa para cantar. Mas sou daquelas pessoas que fica nervosa, mas muito feliz.

A plateia era formada por pais, familiares e crianças. E os aplausos, ensurdecedores: os mais novos "fãs" aprovaram a performance das gurias. Os olhos das estrelas do line-up brilhavam após o consentimento unânime do público. No fim das contas, era muito mais que música.

— Acho que é fundamental trabalhar a identidade, é um dos pontos centrais do projeto. É mostrar para elas como são especiais e únicas com todas as suas características — ressalta a musicista Julia Barth, que integra a organização do Girls Rock Camp Porto Alegre.

CONFIRA DUAS LETRAS CRIADAS PELAS MENINAS:

Banda Arco-Íris Surreal

O desenho sai

Da imaginação

Pode ser comédia

Ou ação

O que importa

É a união



Arco-Íris

Surreal (4x)



Meninas do Camp

Nós vamos arrasar

Solte o que há dentro

De você

Cante mais alto

Pense mais alto

Banda Unicórnias Zumbis



Não conseguimos mais sentir

Nem falar e nem sorrir

Nós só queremos

A liberdade que merecemos



Uma zumbi feminista

Que come cérebro

De homens machistas (2x)



Morder, morder, morder

