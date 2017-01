Mariah Carey se enrola com playback e passa vergonha em show

O ano não começou bem para a cantora Mariah Carey. No show da virada na Times Square, em Nova York, a artista acabou se enrolando com o playback e passou vergonha no palco.

Foram cinco minutos de erros recorrentes. A cantora começou interpretando a tradicional Auld lang syne com o áudio atrasado. Depois, em Emotions, ela tira o ponto do ouvido e a apresentação desanda ainda mais. ¿A gente não consegue ouvir, mas eu apenas vou curtir o momento¿, disse.

Mariah tenta acompanhar o som que o público ouvia, mas também não funciona. Por isso, ela chuta o balde: desiste de cantar e só fica conversando com a plateia. Ao final da música, ela abusa do sarcasmo: "Isso foi maravilhoso¿.

Em We belong together o espetáculo só piora. Por fim, ela decide ir embora dizendo: "Isso não fica nada melhor¿.

No Twitter, a cantora fez piada do caso. "Merda acontece", escreveu Mariah em sua rede social.

Shit happens ¿¿ Have a happy and healthy new year everybody!¿¿ Here's to making more headlines in 2017 ¿¿ pic.twitter.com/0Td8se57jr