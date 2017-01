Para se "despedir de 2016 com aleluias", Nei Lisboa faz shows no Theatro São Pedro

Música

Tradição é tradição: como fez nos últimos sete anos, Nei Lisboa volta ao Theatro São Pedro, na terça e na quarta, para promover sua temporada de shows de início de ano em Porto Alegre, já conhecida como Nei LisPoa. Em 2017, o cantor e compositor se agarra a outra convenção da época: a de que o ano só começa após o Carnaval. Para celebrar o purgatório temporal que é o período entre dezembro e março, Nei dá ao espetáculo o subtítulo O Show da Revirada:

— A revirada é parte da ideia de oficializar o início do ano em março, como já acontece na prática. Uma campanha do Nei LisPoa que ninguém parece estar levando a sério, ainda bem — brinca o músico, que não se arrisca a palpitar sobre o que 2017 reserva: — Antes que o ano comece, fica ainda mais difícil adivinhar o que vem pela frente. Essa é a grande pergunta de 1 milhão de cruzeiros, que não quer calar. Esperança é artigo fácil de se vender, resta saber em que conta se vai depositá-la.

Nei deve voltar a apresentar, além de músicas de toda a sua carreira, textos sobre os fatos que marcaram o ano que passou — de acordo com o artista, um compilado com "os melhores momentos e os piores tormentos" de 2016. Ao lado dos músicos Paulinho Supekóvia (guitarra, baixo, vocais), Luiz Mauro Filho (piano acústico, teclados, vocais) e Giovanni Berti (percussão, vocais), deve passar a limpo os acontecimentos de um ano, digamos, movimentado.

— Vamos nos despedir de 2016 com aleluias, porque foi um ano pródigo em nos tirar a graça. Não era imaginável um retrocesso da magnitude que tivemos em tão pouco tempo. Sem voto, sem salário, sem emprego, sem cultura, sem Carnaval, cheguei a pensar: esse povo só vai encontrar refúgio na masturbação. Errei de novo — diz, fazendo referência ao projeto de lei do deputado federal Marcelo Aguiar (DEM/SP) para limitar o acesso a pornografia online.

No repertório, o músico deve acomodar composições mais recentes (estão garantidas A Lei e Para Um, do disco de 2015, e "um samba recente" chamado Paraíso), covers marcantes (em 2017, o espetáculo inaugura um bloco chamado Hi-Fi, com músicas do CD de versões de Nei) e, predominantemente, canções importantes de sua trajetória (como Cena Beatnik, Telhados de Paris e Pra te Lembrar). Tudo para espanar 2016 sem levar para o palco a bad vibe do ano que passou.

— Desse clima quero passar longe — finaliza o músico.

NEI LISPOA 2017 — O SHOW DA REVIRADA

Terça-feira e quarta-feira, às 21h.

Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº).

Ingressos: R$ 30 (galeria), R$ 50 (camarote lateral), R$ 60 (camarote central) e R$ 70 (plateia e cadeira extra), à venda na bilheteria do teatro (a partir das 13h) ou em sitecompreingressos.com. Desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante e acompanhante.