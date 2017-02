Após quatro horas de fila, primeiro planetário corre para marcar posto em frente ao palco para ver O Rappa

No topo

O técnico em enfermagem Edu Martin, 22 anos, pediu um tempo para retomar o fôlego antes de conversar com a reportagem. Suado, parecia que tinha vencido uma maratona inteira, mas, na verdade, havia corrido do portão de entrada na Saba até a grade em frente ao Palco Planeta, onde ocorrem grandes atrações do Planeta Atlântida. Havia ficado cerca de quatro horas na fila aguardando para entrar.

Como primeiro planetário a marcar posto na frente do palco, pouco antes das 17h desta sexta-feira, o alvoradense dedicou a vitória à namorada – embora ela tenha ficado pra trás, carregando cinco brindes.

– Ela que pediu para eu vir – deu a justificativa.

Luana Franco, 19 anos, confirma a informação, emendando:

– O Planeta é uma coisa pela qual a gente espera o ano inteiro.

A expectativa dos jovens, que estão aproveitando o quarto Planeta juntos, é pelo show do Rappa, que se apresenta às 22h30min.

– Eu me identifico com as letras. Eles falam de coisas importantes, críticas à sociedade – diz Edu.