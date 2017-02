Cantor Al Jarreau morre aos 76 anos

Luto

Capa do álbum "All I Got", de Al Jarreau Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Morreu na manhã deste domingo, aos 76 anos, em Los Angeles, ícone do jazz e do R&B Al Jarreau. O comunicado aos fãs e à imprensa foi feito pelos representantes do músico. A morte da causa não foi divulgada, mas Jarreau já encarava problemas respiratórios e cardíacos nos últimos anos.



O artista havia anunciado sua aposentadoria dos palcos no último dia 8, quando já estava hospitalizado. Mesmo internado, os relatos eram otimistas e, no último dia 9, o filho de Al Jarreau contou ter encontrado o pai cantando Moonlight, um dos seus maiores sucessos, para uma enfermeira.

Segundo seu empresário, Jor Gordon, o cantor morreu no hospital ao lado de sua esposa, Susan, do filho, Ryan, e de alguns amigos e familiares. O funeral será reservado apenas para pessoas próximas.

Ao longo da carreira, Al Jarreau conquistou sete Grammy, o maior prêmio da indústria musical. No Brasil, a principal apresentação do cantor foi na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, quando cantou para 200 mil pessoas.