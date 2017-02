Dançarino de Katy Perry cai do palco durante apresentação no BRIT Awards; assista

VÍDEO

A cantora Katy Perry levou o seu novo single, Chained To The Rhythm, para o palco da premiação BRIT Awards, no Reino Unido, na noite de quarta-feira, em mais uma apresentação com protestos contra as medidas de políticos conservadores no mundo, como Donald Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May, que viraram gigantes caveiras.

Mas, apesar do caráter político da apresentação, o que chamou a atenção no show e se tornou viral nas redes sociais foi o momento em que um dos dançarinos da cantora, com um figurino remetendo a uma casa, cai do palco em cima da plateia.

Após o evento, Katy Perry foi às redes sociais para criticar mais uma medida do governo Trump, a que revoga a proteção federal dada a estudantes transexuais para que possam utilizar os banheiros e vestiários reservados ao gênero o qual se identificam.

Com uma imagem com os dizeres "protejam as crianças trans", a cantora indicou duas instituições de ajuda a pessoas trans em sua conta na rede social. "Amigo trans, se você está passando por dificuldades está noite, por favor procure o @TrevorProject e o @Translifeline. Igualdade para todos!".



