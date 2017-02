David Bowie ganha cinco Grammys com disco "Blackstar"

Homenagem póstuma

Os primeiros Grammys musicais de David Bowie (1947 – 2016) foram conquistados neste domingo, de maneira póstuma. O britânico, que morreu no ano passado, com mais de cinco décadas de carreira, só havia recebido um Grammy anteriormente, mas na categoria videoclipe, por Jazzin for Blue Jean, em 1985.



O último álbum do cantor conquistou cinco prêmios neste domingo. Blackstar foi o vencedor nas categorias de melhor disco alternativo, melhor pacote de gravação, melhor produção de álbum não clássico, melhor música de rock e melhor performance de rock – os últimos dois referentes à faixa-título.



No ano passado, a premiação também homenageou o músico, com um tributo da cantora Lady Gaga.