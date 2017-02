Emicida revela que vocalista do Psirico recusou parceria com Kanye West por falta de tempo na agenda

Lepo lepo internacional

Que tipo de som resultaria entre a combinação do rap de Kanye West com o axé do grupo baiano Psirico? Esta inusitada parceria quase ocorreu em 2014, segundo relato de Emicida ao programa Rap na Gazeta, apresentado por Ronald Rios.

Durante visita ao Brasil, Kanye se encontrou com diversos artistas em uma festa no Rio de Janeiro, realizada pela produtora Paula Lavigne em sua casa. No evento estava presente Márcio Victor, vocalista do Psirico, do hit Lepo Lepo.

Leia mais

Kanye West deixa hospital e se reúne com Donald Trump

Kanye West cancela show e critica Beyoncé e Hillary Clinton

Disco de Kanye West é o primeiro a liderar lista da Billboard com maioria de streaming



– Ele chapou no Psirico. Ele pirou no som do Márcio Victor, ele queria que o Márcio Victor gravasse com ele. Tá ligado? Eu vi, ninguém falou não – contou Emicida. – (Kanye) falou com o Márcio Victor, mano, tipo: "oh, vamos estúdio amanhã". O Kanye West ia embora na segunda, isso era no meio do final de semana. E o gringo chapou, mas o Márcio Victor não tinha data para gravar com ele. Achei isso f... – completou.

Assista ao relato em vídeo: