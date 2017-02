Estrela do Planeta Atlântida, rapper Emicida lança o single "Yasuke (Bendito, Louvado Seja)"; ouça

Novidade

O rapper Emicida, que se apresenta nesta sexta-feira, à 1h, no Planeta Atlântida, lançou hoje o single Yasuke (Bendito, Louvado Seja) nas plataformas de streaming. A canção havia sido apresentada na última edição da São Paulo Fashion Week e foi trilha do desfile de estreia de sua marca, LAB.

Yasuke foi escrita e coproduzida por Emicida, com produção de DJ Duh, percussão de Sivuca e participação da dupla Os Prettos.

Em outubro de 2016, Emicida lançou sua marca, LAB, nas passarelas da 42ª edição do São Paulo Fashion Week, inspirada na figura do samurai negro Yasuke. A coleção foi pautada na improvável mistura do Oriente com a África.



A música mescla músicas de terreiro do candomblé brasileiro com elementos da música oriental, resultado de uma série de pesquisas sonoras que Emicida e DJ Duh conduziram em conjunto.

