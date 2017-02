Fãs começam mobilização para trazer The Who a Porto Alegre

Oportunidade

Logo após a notícia de que a banda The Who viria ao Brasil pela primeira vez em sua história, foi iniciada uma mobilização para que o lendário grupo se apresente em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, o empresário da banda, Bill Curbishley, confirmou em entrevista à rádio da BBC que três shows no Brasil em setembro de 2017, no entanto, não especificou em quais cidades eles ocorreriam.

Roger Daltrey e Pete Townshend são os únicos integrantes ainda vivos da formação original do The Who Foto: Reprodução

Pouco depois, a página The Who Em Porto Alegre 2017! foi criada no Facebook. A descrição traz um apelo aos fãs: "Vamos chamar a atenção das produtoras para a confirmação de Porto Alegre como uma das cidades a receber outro terço da 'santíssima trindade do rock inglês' na capital gaúcha!"

Segundo Curbishley, o show fará parte de uma turnê que inclui uma apresentação na Argentina e outra no Chile, no segundo semestre. A agenda da banda, no site oficial, mostra shows confirmados no Reino Unido até 12 de abril. Mais informações da turnê são esperadas para a semana que vem.

Leia mais:

The Who fará três shows no Brasil, diz empresário da banda

As últimas notícias de entretenimento e cultura