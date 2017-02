Ícone de uma geração, Kurt Cobain completaria 50 anos nesta segunda

Rock

Kurt Cobain, líder do grupo de rock Nirvana, completaria, nesta segunda-feira, 50 anos de idade se não tivesse cometido suicídio em 5 de abril de 1994. Duas décadas depois, sua obra e influência continuam vivas e refletem na nova geração.

Com um tiro na cabeça em sua casa de Seattle, nos Estados Unidos, Kurt Cobain acabou com sua vida, com seu sofrimento, com o Nirvana e o movimento grunge. E mesmo o rock, que ajudou a renascer das cinzas com Nevermind, diamante bruto lançado em 1991 e que vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo.

— Foi um dos últimos a ter feito algo novo — considera o jornalista e músico francês Stan Cuesta, autor do livro Nirvana, Une Fin de Siècle Américaine(Nirvana, o fim do século americano), reimpresso esta semana em uma versão atualizada.

— Continua a ser o artista musical mais importante das últimas duas décadas, apesar de o ser apenas por este disco — afirma por sua vez Charles R. Cross, autor de três livros sobre o artista.

De acordo com o jornalista americano, "a maneira como Cobain escrevia suas canções tornou-se um modelo. Ele mostrou que poderíamos expressar emoções dolorosas, a raiva, falar sobre sua depressão ou até mesmo coisas horríveis como estupro. O impacto continua a ser enorme entre muitos artistas".

Herança para vários artistas

Em uma entrevista à revista britânica New Musical Express, Lana Del Rey afirmou em 2011 que Cobain era "sua primeira inspiração para não ceder aos compromissos da minha música e meus textos". A prova de que a sua herança está entre os artistas contemporâneos de diferentes estilos musicais.

Ainda mais surpreendente, o hip-hop retomou muito de Nirvana nos últimos anos. O rapper Jay-Z chegou a versionar a letra de Smells Like Teen Spirit em sua canção Holy Grail em 2013.

— É algo relativamente recente. No início das anos 1990 não acontecia isso, e, atualmente, mais de 50 artistas estão listados no site whosampled.com por ter aproveitado o repertório do grupo — afirma Charles R. Cross.

Cobain tornou-se o ícone de uma geraçãomuito rapidamente, ainda que contra a sua vontade, e "é por vezes mais conhecido por sua imagem do que por sua música", ressalta Stan Cuesta:

— O poster de Kurt Cobain é equivalente ao de Che Guevarra. Muitos são aqueles que o tem em seus quartos, sem necessariamente conhecer a história de Che, e muito menos a música de Nirvana.

Cobain teria, muito provavelmente, detestado esta herança póstuma. Mas, se ainda estivesse vivo em 2017, na era da internet e de uma música composta na frente da tela de um computador ao invés da garagem, que artista ele teria sido?

Virada musical

— Nirvana não teria durado muito tempo. Ele já o dizia na época. O sucesso incomodava muito. Ele teria levado uma carreira solo e musicalmente diferente — acredita Stan Cuesta.

Neste sentido, o álbum Unplugged in New York, última gravação do grupo (1994), talvez já prenunciava uma virada musical.

— Ele teria feito algo mais suave, mais acústico. Sempre teve essa mistura entre pop e punk. Poderia ter feito algo experimental. Uma das coisas mais gratificantes a seus olhos, foi a gravação que fez com William Burroughs — afirma o jornalista.

No disco raro The Priest, They Called Him (1993) pode-se ouvir o escritor da geração beat recitar poesia em uma música saturada interpretada por Cobain.

Se o rock é menos popular hoje, Nirvana continua a ser muito influente entre os jovens. O clip de Smells Like Teen Spirit teve 495 milhões de visualizações no Youtube.

— Muitos não eram nascidos quando Cobain morreu. Agora são eles que mantém os sites, que compram os discos. Isto não é anedótico — afirma Stan Cuesta.