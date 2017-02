Justin Timberlake é anunciado como atração do Rock in Rio 2017

Mais um vez

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira que Justin Timberlake será atração do festival. O cantor irá encerrar a noite do dia 17 de setembro, no Palco Mundo. Será a quarta vez de Justin no Rock in Rio: antes eles se apresentou em duas edições brasileiras (2001, com 'N Sync; e 2013, já na carreira solo) e uma em Lisboa (2014).

Além do astro pop, o festival anunciou mais três atrações do Palco Mundo: Frejat (17/9), Skank (16/9) e Alter Bridge (22/9). Para o Palco Sunsent, o Rock in Rio adicionou Nile Rodgers e sua banda Chic para o dia 17.

Leia mais

Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

Os grandes momentos do Planeta Atlântida 2017

Rock in Rio 2017: venda de ingressos começará em abril



O Rock in Rio está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Entre as novidades deste ano está a mudança de local da Cidade do Rock, que será montada onde foi erguido parte do Parque Olímpico.

Por enquanto, o line-up do Palco Mundo está assim:

15 de setembro — Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo

16 de setembro — Maroon 5, Fergie e Skank

17 de setembro — Justin Timberlake e Frejat

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi e Alter Bridge

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Já o Palco Sunset está assim:

17 de setembro - Nile Rodgers & Chic

22 de setembro — Ney Matogrosso & Nação Zumbi

23 de setembro - CeeLo Green

Até o início de abril, as principais atrações do evento já estarão divulgadas.