Karol Conka lança clipe de "Farofei", gravado no Japão; cantora faz show nesta sexta no Planeta Atlântida

Mamacita

Karol Conka, que se apresenta nesta sexta-feira ao lado de Gabriel O Pensador no Planeta Atlântida, a partir da 22h, lançou hoje o clipe de Farofei, gravado em Tóquio, no Japão.

"Está no ar o clipe de #Farofei, dirigido pelo Kondzilla, com styling de Anna Boogie e gravado em dezembro de 2016 durante uma viagem minha e do Boss para o Japão! O single, produzido pelos meninos do Tropkillaz com coprodução e coautoria do Boss In Drama, faz parte do meu novo álbum - "Ambulante" - que em breve estará nas ruas! Então aperta o play e vem farofar com a Mamacita!", escreveu a rapper curitibana em seu Facebook.

Leia mais:

Assista ao clipe: