Luis Arthur Seidel, de Guaíba, avança no The Voice Kids

Próxima fase

Primeiro gaúcho a pisar no palco do The Voice Kids neste domingo, Luis Arthur Seidel, 12 anos, de Guaíba, garatiu presença na próxima fase, com a música "Mesmo Sem Estar", de Luan Santana e Sandy.

Apresentando-se com Bella Alencar e Gabi Morato, Seidel arrebatou elogios da cantora Ivete Sangalo, líder de seu grupo:



— É emocionante ver a maneira como vocês lidam com isso. As crianças do Brasil se inspiram em vocês (...) O Luis estava entre duas deusas, e ele segurou a peteca muito bem — disse Ivete.

Leia mais:

"The Voice Kids": com nove gaúchos na disputa, batalhas começam neste domingo

Novidade no "The Voice Kids", séries e papo sobre música: os destaques da televisão neste fíndi



Os demais técnicos também elogiaram a participação do gaúcho:



— Quando te vejo, vejo uma carreira brilhante. O mundo te espera — disse Carlinhos Brown.

Ao saber da notícia, o participante se ajoelhou de emoção, agradeceu a sua família e parabenizou as companheiras.

— A emoção de estar nesse palco é muito grande. Devo a minha familia, meu pai e mãe, que são tudo para mim. Quero parabenizar as duas por tudo, pelas amigas que são —disse.

Na primeira etapa da fase das audições do The Voice Kids, três participantes de cada time se apresentam e os técnicos Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Victor & Leo tem de escolher uma voz de cada trio para continuar na disputa. Nove gaúchos participam da competição - nem todos cantaram na edição deste domingo. Laura Bechler, de 10 anos, do time Brown, também soltou a voz, mas não foi a eleita pelo técnico e acabou desclassificada da competição