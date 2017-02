Primeiros quatro discos do Nenhum de Nós são disponibilizados nas plataformas digitais

Resgate

Os quatro primeiros álbuns do grupo gaúcho pode ser ouvidos agora nas plataformas digitais

A Sony Music acaba de lançar em formato digital os quatro primeiros álbuns do Nenhum de Nós. Uma das mais conhecidas bandas do Rio Grande do Sul, o grupo tem 30 anos de carreira e segue até hoje em atividade.

Os discos que estão agora ao alcance de um clique são Nenhum de Nós (1987), raridade jamais editada em CD, que conta com o sucesso Camila, Camila; Cardume (1989), que traz O Astronauta de Mármore (versão de Starman, de David Bowie); Extraño (1990), pop com influências regionais; e Nenhum de Nós (1992), do hit Ao Meu Redor.

Além das gravações originais, remasterizadas, a reedição inclui mais 19 faixas bônus, entre lados B, remixes e versões alternativas. São ao todo 63 gravações disponíveis para novos e nostálgicos fãs.