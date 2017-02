Titãs, Maria Rita, Zaz: atrações musicais dão largada à temporada de shows após o Carnaval

Palcos de março

Passado o Carnaval, 2017 está liberado para começar oficialmente. A agenda cultural que inevitavelmente arrefece em Porto Alegre e outras cidades do Estado durante o auge do verão se prepara para sair da ressaca.



– Janeiro e fevereiro são sempre parados, a gente já programa o ano com base nisso. Quem pode, aproveita esta fase do ano para tirar férias, mesmo entre os produtores – diz Eduardo Elias, produtor executivo da Branco Produções, que garante, no entanto, que a cena cultural da Capital conseguiu se manter ativa mesmo em um ano conturbado economicamente:

– Continuamos trazendo nomes internacionais, nomes nacionais fortes. Está mais difícil, tem que tentar ter o menor risco possível, ir nos confirmados, mas ainda tem muita demanda.

Em março, subirão ao palco em Porto Alegre artistas consagrados como o britânico Roger Hodgson, ex-vocalista do Supertramp. De Portugal vem a cantora Carminho, com o show em tributo a Tom Jobim. Direto da França, Zaz desembarca com seu repertório pop. Entre os artistas brasileiros, a diversidade sonora marcará presença nos shows de, entre outros, Titãs, Maria Rita, Luan Santana, Nenhum de Nós, Cachorro Grande e Luiz Marenco. E, no Interior, destaque para festivais de música em Caxias do Sul, Farroupilha e Glorinha.

Veja as principais atrações musicais de março no Estado e programe-se.



8 de março

Tuck and Patti

Foto: Vinny Isola / Divulgação

A vocalista Patti Cathcart e o virtuoso guitarrista Tuck Andress, casados há mais de 35 anos, apresentam seu jazz com pegada soul e pop rock no Teatro do Bourbon Country. O show da dupla de San Francisco combina no repertório músicas próprias e covers que vão de Cindy Laupera Jimi Hendrix.



Samsara Blues Experiment

O grupo alemão de stoner rock, que combina em suas influências psicodelia e elementos folclóricos, toca no Riffe Bar.



9 de março

Farroupilha Jazz Festival

A Escola Pública de Música de Farroupilha, iniciativa criada há pouco mais de três anos, promove a primeira edição do Farroupilha Jazz Festival, com quatro dias de música, oficinas e bate-papos na cidade da Serra.



Festival NosOutras

Reunindo atrações como a rapper Negra Jaque, a cantora Nani Medeiros, o bloco Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só e o grupo As Três Marias, a primeira edição do Festival NosOutras é organizada por e para mulheres e busca levar discussões candentes do feminismo ao palco do Opinião.



Antonio Adolfo

O compositor carioca, conhecido por músicas como Sá Marina e BR3, toca no Instituto Ling.



10 de março

Titãs



Foto: Silmara Ciuffa / Divulgação

Com os integrantes originais Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto (mais Betto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria), a banda retorna à Capital com a turnê do disco Nheengatu, no Opinião.



11 de março

Luiz Marenco

Foto: Marcel Ávila / Divulgação

Um dos mais importantes nomes da música tradicionalista do Rio Grande do Sul, Luiz Marenco sobe ao palco do Theatro São Pedro para apresentar o espetáculo em que passeia pelo universo do homem do campo.



12 de março

Matanza

A banda conhecida por sua mistura de hardcore e country apresenta o show de seu disco mais recente, Pior Cenário Possível, no Opinião – não devem faltar, porém, sucessos mais antigos, como Ela Roubou meu Caminhão e Pé na Porta e Soco na Cara.



15 de março

Simone Leitão

A pianista clássica, reconhecida nacionalmente por sua técnica e direção rítmica, apresenta-se no Theatro São Pedro.



17 a 19 de março

Festival de Música de Rua

Um dos mais importantes festivais do Estado leva a Caxias do Sul uma programação gratuita com artistas brasileiros e de diferentes regiões da América Latina. Entre os destaques internacionais, estão a cantautora folclórica Lucia Merico, argentina radicada no Uruguai, o multi-instrumentista argentino Manu Sija, e o chileno Qowasi e seu folk urbano. Leia mais na Contracapa.



18 de março

Cachorro Grande



Foto: Rui Mendes / Divulgação

A banda gaúcha volta ao palco do Opinião com a turnê de Electromod, seu mais recente disco, lançado em 2016. O trabalho deu continuidade à elogiada fusão de rock com música eletrônica apresentada em Costa do Marfim. O show de abertura será dos paranaenses da Trem Fantasma.



18 e 19 de março

Garden Music Festival

Repleto de atrações da música eletrônica nacional e internacional, o festival leva uma programação de dois dias a cidade de Glorinha.



21 de março

Roger Hodgson

Foto: Rob Shanahan / Divulgação

Uma das vozes mais famosas do rock, Roger Hodgson apresenta no Pepsi On Stage o show da turnê mundial Breakfast in America. O ex-vocalista do Supertramp revisita clássicos da banda, como The Logical Song e Take the Long Way Home, e apresenta faixas da carrreira solo.



Ospa

O regente Stefan Geiger inaugura a temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no Theatro São Pedro.



22 de março

Carminho

Foto: Leo Aversa / Divulgação

A cantora portuguesa apresenta no Teatro do Bourbon Country o show em tributo à obra de Tom Jobim, tema do disco lançado por ela em 2016. O espetáculo reúne músicos integrantes da Banda Nova, formação que acompanhava Tom – entre eles, o filho e o neto do compositor brasileiro.



24 de março

Nenhum de Nós

Foto: Raul Krebs / Divulgação

A banda gaúcha repassa em sua tradicional temporada no palco do Theatro São Pedro o repertório de seus dois discos acústicos gravados no local e hits da fase mais recente.



Maria Rita

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

O show Samba da Maria mostrará a cantora interpretando, no Teatro do Bourbon Country, sambas imortalizados nas vozes de grandes nomes da MPB, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Gonzaguinha, Alcione e Elis Regina.



25 de março

Luan Santana

Uma das grandes estrelas da música pop recente, o sertanejo romântico vem a Porto Alegre para show no Pepsi on Stage – onde deve apresentar todos os seus maiores sucessos.



Fernanda Abreu

A carioca, que não lançava material inédito havia mais de 10 anos, volta a Porto Alegre com o show de Amor Geral, seu mais recente trabalho de estúdio.



28 de março

Zaz

Foto: Sony Music / Divulgação

Destaque da nova geração da música pop francesa, a jovem cantora e compositora começa por Porto Alegre sua nova turnê brasileira, no palco do Auditório Araújo Vianna.



31 de março

Renato e seus Blue Caps



A banda relembra hits da Jovem Guarda no Teatro do Bourbon Country.