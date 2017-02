VÍDEO: Beyoncé lança clipes de músicas apresentadas no Grammy

Novidades

Zero Hora

Por: Zero Hora

Beyoncé não venceu os principais prêmios do Grammy — ela levou os gramofones de melhor álbum urbano contemporâneo e melhor videoclipe por Formation —, mas sua apresentação na cerimônia deu o que falar. Aproveitando o momento, a cantora de 35 anos lançou os clipes das duas músicas que cantou no domingo à noite.

Leia mais:

Grammy 2017: desculpa, Adele, mas Beyoncé é quem deveria ter levado os principais prêmios

O Grammy 2017 em cinco fatos



Love Drought e Sandcastles são faixas do álbum Lemonade, que Beyoncé lançou no ano passado. Embora não sejam inéditos, a novidade é que agora os dois vídeos estão disponíveis no YouTube. Confira.