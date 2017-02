Vai começar a festa

Em sua 22ª edição, o Planeta Atlântida apresentará mais de 40 atrações espalhadas em três palcos – Planeta, Atlântida e Complex – entre esta sexta e sábado na sede campestre da Saba, em Atlântida, no Litoral Norte. No vídeo, confira como é a estrutura dos três locais onde rolarão os shows do festival:

Leia mais

AO VIVO: acompanhe o primeiro dia do Planeta Atlântida 2017

O Rappa tocará repertório do novo DVD em seu show no Planeta

Wesley Safadão promete "show ainda mais marcante" no Planeta 2017