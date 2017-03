20 músicas empoderadas para ouvir no Dia Internacional da Mulher

Dá o play!

Do funk ao rock, do samba ao sertanejo. Neste Dia Internacional da Mulher, ZH preparou uma playlist com músicas de artistas que desconstroem os esterótipos e lutam pelo empoderamento feminino.

Maria da Vila Matilde

Elza Soares

"Cadê meu celular?

Eu vou ligar prum oito zero

Vou entregar teu nome

E explicar meu endereço

Aqui você não entra mais

Eu digo que não te conheço

E jogo água fervendo

Se você se aventurar

Eu solto o cachorro

E, apontando pra você

Eu grito: péguix guix guix guix

Eu quero ver

Você pular, você correr

Na frente dos vizinhos

Cê vai se arrepender de levantar

A mão pra mim"

100% Feminista

MC Carol e Karol Conka

"Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro

Forte, autoritária

E às vezes frágil, eu assumo

Minha fragilidade não diminui minha força

Eu que mando nessa porra

Eu não vou lavar a louça

Sou mulher independente não aceito opressão

Abaixa sua voz, abaixa sua mão"

Tombei

Karol Conka

"Baguncei a divisão, esparramei

Peguei sua opinião, um, dois, pisei

Se der palpitação, não dá nada, conta até três

Negrita de Lacaia Carla que samba no bass

Se quiser conferir, vem cá, pra ver se aguenta

Miro muito bem, enquanto você tenta

Enquanto mamacita fala, vagabundo senta"

Menina Pretinha

Mc Soffia

"Menina pretinha, exótica não é linda

Você não é bonitinha

Você é uma rainha

O meu cabelo é chapado, cê precisar de chapinha

Canto rap por amor, essa é minha linha s

Sou criança, sou negra

Também sou resistência

Racismo aqui não, se não gostou paciência"

Negona

Negra Jaque

"A mesma cenas, as mesmas metas, sai da frente

Essas negonas não vivem à toa

Mandando fechado, tão sempre de boa

Não são empregadas, tão mais pra patroas

Enquanto os otários caminham, elas voam"

Desconstruindo Amélia

Pitty

"O ensejo a fez tão prendada

Ela foi educada pra cuidar e servir

De costume esquecia-se dela

Sempre a última a sair

Disfarça e segue em frente

Todo dia, até cansar

E eis que de repente ela resolve então mudar

Vira a mesa,

Assume o jogo

Faz questão de se cuidar

Nem serva, nem objeto

já não quer ser o outro

hoje ela é um também"

Tá pra Nascer Homem que Vai Mandar em Mim

Valesca Popozuda

"Tá pra nascer homem que vai mandar em mim

Tá pra nascer alguém que vai me esculachar

Tá pra nascer, e eu já falei pra tu

Se ficar me enchendo o saco, mando tomar

Vergonha na cara é coisa rara de se ver

Mal sabe meu nome e já tá querendo me ter

Nunca dependi de homem pra coisa nenhuma"

Strong Enough

Cher

"I'm strong enough to live without you

Strong enough and I quit crying

Long enough now I'm strong enough

To know you gotta go"

Run The World (Girls)

Beyoncé

"Who run the world?

Girls

Some of them men think they freak this

Like we do

But no they don't

Make your check come at they neck

Disrespect us?

No they won't"

Pagu

Rita Lee

"Mexo, remexo na inquisição

Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão

Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra

Minha força não é bruta, não sou freira nem sou puta

Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda

Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem"

Gloria

Patti Smith

"Jesus died for somebody's sins but not mine

Meltin' in a pot of thieves

Wild card up my sleeve

Thick heart of stone

My sins my own

They belong to me, me

People say "beware!"

But I don't care

The words are just

Rules and regulations to me, me"

Flawless

Beyoncé

"I took some time to live my life

But don't think I'm just his little wife

Don't get it twisted, get it twisted

This my shit, bow down bitches"

Respect

Aretha Franklin

"R E S P E C T

Find out what it means to me

R E S P E C T

Take care, T C B

Oh, a little respect

Yeah, baby, I want a little respect

Now, I get tired, but I keep on tryin'

Runnin' out of foolin', I ain't lyin'

Yes, respect, all I need is respect"

Loka

Simone & Simaria feat. Anitta

"Deixa esse cara de lado

Você apenas escolheu o cara errado

Sofre no presente por causa do seu passado

Do que adianta chorar pelo leite derramado

Põe aquela roupa e o batom

Entra no carro, amiga, aumenta o som

E bota uma moda boa

Vamos curtir a noite de patroa

Azarar os boys beijar na boca"

Ain't Got No/I Got Life

Nina Simone

"Then what have I got?

Why am I alive anyway?

Yeah, what have I got nobody can take away

I got my hair, I got my head

I got my brains, I got my ears

I got my eyes, I got my nose

I got my mouth, I got my smile

I got my tongue, I got my chin

I got my neck, I got my boobs

I got my heart, I got my soul

I got my back, I got my sex

I got my arms, I got my hands

I got my fingers, got my legs

I got my feet, I got my toes

I got my liver, got my blood

I've got life

I've got my freedom

I've got the life"

Who You Are

Jessie J

"I stare at my reflection in the mirror

Why am I doing this to myself

Losing my mind on a tiny error

I nearly left the real me on the shelf

No, no, no, no

Don't lose who you are, in the blur of the stars

Seeing is deceiving, dreaming is believing

It's okay not to be okay

Sometimes it's hard

To follow your heart

But tears don't mean you're losing

Everybody's bruising

Just be true to who you are"

Mar Vermelho

Lay

"A meta é não ter donos ou senhores

Seus rebanhos e ovelhas confundem ladrões com pastores

Do latim, ¿pecatus¿, transgressores

Na caminhada do fácil caminho

Ônus coroa de espinho, filhos negligenciam ninhos

Minha vivência confronta, o seu dedo me aponta

Enfrentando suas guerras, armas são sequelas

E lá vem elas, lá vem elas

Diamantes lapidados têm valores infinitos

Que agregam e somam sem alimentar atritos

Persuasão, razão, constrói nação

Dentro do nosso mar vermelho não

Não passarão, não passarão, não passarão, não"

Bo$$

Fifth Harmony

"You say that you a baller

And I see you trying to holla

But that ain't how I was brought up

NextWorking for the money

Cuz that what my momma taught me

So yo ass betta show me some respect

(Bo$$) Michelle Obama

Purse all heavy gettin' Oprah dollars"

Me Erra

Roberta Sá

"Não vou mais esperar

Estou subindo o Morro de Mangueira

Rainha da minha bateria

Venha me ver quarta-feira cinza

Soluçando de alegria"

Hard Out Here

Lily Allen

"I suppose I should tell you

What this bitch is thinking

You find me in the studio

And not in the kitchen

I won¿t be bragging ¿bout my cars

Or talking ¿bout my chains

Don¿t need to shake my ass for you

'Cause I¿ve got a brain"