Black Sabbath confirma o fim da banda

The end

Agora é oficial: após 49 anos de estrada, o Black Sabbath confirmou na última terça-feira o encerramento das atividades da banda. O anúncio foi feito na página oficial do grupo no Facebook.

Leia mais

Gustavo Brigatti: O último suspiro do Sabbath

Ozzy Osbourne fala sobre o fim do Black Sabbath

2013: Black Sabbath leva público ao delírio em show na Fiergs



O fim do Black Sabbath já havia sido comunicado com o anúncio da turnê mundial de despedida que passou pelo Brasil, incluindo Porto Alegre, em 2016. A veterana formação surgida em Birmingham, na Inglaterra, em 1968, veio a Capital com três de seus integrantes originais: o vocalista Ozzy Osbourne, o baixista Geezer Butler e o guitarrista Tony Iommi – que luta contra um câncer linfático desde 2012.