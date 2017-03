Fãs não teriam perdido lugar em fila para show de Justin Bieber no Rio

Fakenews

A notícia que circulou pela internet sobre os fãs que perderam o lugar na fila do show do cantor Justin Bieber não é verdadeira. De acordo com o site G1, o público acampado há meses no Rio de Janeiro conseguiu entrar sem maiores transtornos para assistir à apresentação, apesar da mudança do lugar da fila.

A abertura dos portões realmente foi conturbada. Prevista para a parte da tarde, a movimentação rumo ao palco começou na manhã desta quarta. Na verdade, o público teria sido deslocado para uma passarela montada especialmente para o show – o objetivo era evitar que as pessoas se acumulassem na Avenida Benedito Hipólito, causando acidentes. Todos os fãs que estavam acampados foram encaminhados corretamente, conseguindo ficar na grade.

– O que aconteceu é que estava previsto para abrir meio dia, mas abriram às 9h. A gente que já estava lá entrou sem problemas. Chegaram algumas pessoas atrasadas. Mas os dois grupos tinham pulseiras e liberaram – disse uma fã ao G1.

Quase quatros anos após a sua última ida ao Rio de Janeiro, o cantor canadense fez seu primeiro show da turnê Purpose no Brasil, na Praça da Apoteose, no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira (29).



