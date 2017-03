Fãs que acampavam há meses na fila perdem lugar no show de Justin Bieber

De última hora

A produção do show de Justin Bieber no Rio de Janeiro mudou, de última hora, a entrada para a pista premium da apresentação. Isso fez com que os fãs que estavam acampados há meses na frente da Praça da Apoteose perdessem o lugar garantido. O show do cantor foi na noite de quinta-feira.

Os beliebers organizavam uma escala de revezamento no local que envolvia dezenas de pessoas. Um lugar na fila chegava a R$ 1 mil. Todo o trabalho de vigília no acampamento foi desfeito com a mudança da produção, que causou indignação e choro dos fãs. A produção do evento não comentou o assunto.



Confira alguns relatos do Twitter:

Além disso, mudaram a fila da pista premium de lugar, agora a fila está dentro da Apoteose. #PurposeTourRioDeJaneiro ¿ Bieber Follow Brasil (@bieberfollowBRA) 29 de março de 2017

Fila do show de Justin Bieber muda de lugar e fãs que acamparam por meses perdem o lugar. #PurposeTourRioDeJaneiropic.twitter.com/fHGmRg5bsj ¿ Megafone POP (@megafonepop) 29 de março de 2017

na vida eu sou o pessoal que acampou 6 meses pro show de justin bieber e perderam os primeiros lugares pq mudaram a fila de lugar ¿ aurora (@sorfidaputa) 29 de março de 2017