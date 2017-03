Ospa abre o ano nesta terça-feira com obras de Mahler e Mozart

Música de concerto

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) inaugura a temporada 2017 nesta terça-feira (14/3) no Salão de Atos da UFRGS, com uma notícia auspiciosa: o concerto foi preparado na recém-inaugurada sala de ensaios no Centro Administrativo Fernando Ferrari, espaço que foi cedido por 20 anos à orquestra e tem potencial para ser transformado, no futuro, em uma sala de concertos. O diretor artístico Evandro Matté, que será o regente, considerou os primeiros ensaios "excelentes":

– O espaço é muito promissor. O que está chamando a atenção inicialmente é que a orquestra consegue ouvir todas as vozes dos naipes, e isso é uma novidade para nós. Ainda nos falta encontrar o ponto ideal de reverberação do som, o que será trabalhado durante o ano.

Ospa inaugura nova sala de ensaio e anuncia temporada 2017



Para o primeiro concerto oficial do ano, Matté e os músicos prepararam uma obra de grande porte, a Sinfonia nº 1, de Mahler. Vinte e sete músicos foram contratados para a ocasião, já que o quadro da orquestra está incompleto. Também integrará o programa o Concerto para Piano nº 23, de Mozart.

– Por estarmos em um momento histórico em função da inauguração da nova sala de ensaios, consideramos fundamental executar uma obra de grande impacto, como é a Sinfonia Titã, de Mahler. É uma composição muito desafiadora para a orquestra. Essa obra leva aos extremos as dinâmicas dos instrumentos, o que nos possibilita um excelente teste para a nova sala de ensaios. O Concerto de Mozart é um contraponto sonoro a Mahler.

Pianista brasileiro radicado nos EUA, Alexandre Dossin será o solista da obra de Mozart, que tem um significado especial para ele: foi o primeiro Concerto que tocou com orquestra, aos 14 anos, em 1985, acompanhado pela Ospa sob a batuta do célebre maestro Eleazar de Carvalho. Dossin recorda:

– Foi obviamente uma experiência inesquecível, pois desde meus primeiros anos estudando piano eu tinha uma fascinação com a orquestra e queria muito poder ser um solista. Também foi a peça que apresentei em meu primeiro concerto fora do Brasil, no Teatro Solis em Montevidéu.

É um velho amigo, e nossa amizade tem crescido bastante. A cada retorno ao palco, nosso relacionamento muda, e não há uma apresentação igual à outra.

Alexandre Dossin adianta que estreará, nesta noite, a nova versão de uma cadência – espécie de solo – que compôs para o primeiro movimento da obra.



Orquestra negocia nomeação de músicos



Realizando um balanço da evolução histórica da Ospa, Matté considera "claro e evidente" o crescimento do nível artístico da orquestra: para ele, o conjunto tem evoluído em qualidade nas últimas décadas. Mas avalia que ainda falta completar o quadro de músicos. Matté afirma que há negociações com o governo estadual para a nomeação, neste ano, dos 27 profissionais aprovados em concurso de 2014.

– Hoje, a orquestra está desfalcada. Temos que contratar músicos extras, pagar cachê. Isso resolve o problema para um concerto, mas não é uma solução artística.

Como contrapartida à nomeação dos músicos, explica Matté, a Ospa planeja reduzir vagas na área administrativa ainda não ocupadas, previstas no quadro de pessoal aprovado em 2012. Trocando em miúdos, não haverá demissões, mas a Fundação Ospa poderá abrir mão de um quadro administrativo mais robusto no futuro para privilegiar sua atividade-fim: a música.

OSPA –ABERTURA DA TEMPORADA 2017

Nesta terça-feira (14/3), às 20h30min.

Salão de Atos da UFRGS (Paulo Gama, 110).

Ingressos: R$ 30. Desconto de 50% para estudantes, idosos e sócios do Clube do Assinante.

À venda na bilheteria do local, das 11h até a hora do espetáculo.

Programa:Sinfonia nº 1, de Mahler, e Concerto para Piano nº 23, de Mozart. Regente: Evandro Matté. Solista: Alexandre Dossin (Brasil/EUA, piano).