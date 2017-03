PROMOÇÃO: assine ZH Tablet e ganhe dois ingressos para o show de Elton John e James Taylor em POA

Música

A partir desta quinta-feira, quem assinar o ZH Tablet garante, além de um tablet Samsung, dois ingressos de pista premium para o show de Elton John e James Taylor em Porto Alegre. O espetáculo está marcado para 4 de abril no Anfiteatro Beira-Rio.

Quem assinar essa modalidade, que está disponível por 12x de R$ 113,90, ainda se torna sócio do Clube do Assinante e pode comprar outro ingresso com 50% de desconto para o show no mesmo setor (válido para os pontos de venda divulgados no site do Clube do Assinante).

Leia mais:

Elton John e James Taylor em Porto Alegre: saiba tudo sobre a venda de ingressos para show do dia 4 de abril

Rede Social: Show do Elton John e James Taylor terá VIP Lounge



A promoção é válida enquanto durarem os estoques. Quem aderir ao ZH Tablet precisa retirar o ingressos na sede da Zero Hora (Avenida Erico Verissimo, 400), a partir do dia 29 de março.

Corra, porque os ingressos são limitados. Clique aqui e faça a sua assinatura (a promoção é válida somente para compras feitas nesse link).