Quem é Borgore? Entenda por que Titi Müller criticou o DJ israelense 

O Lollapalooza reuniu grandes nomes da música em São Paulo, mas quem está dando o que falar nas redes sociais é a apresentadora Titi Müller, que participou da transmissão do festival pelo canal Bis. Ao vivo, a gaúcha criticou Borgore, artista conhecido por músicas machistas e misóginas. Repercutindo na internet, o episódio também suscitou dúvidas no público desavisado: afinal, quem é Borgore?

Natural de Tel Aviv, o DJ israelense de 29 anos deu os primeiros passos na carreira em uma banda de heavy metal. Depois, entrou com tudo na música eletrônica e ganhou visibilidade. Uma das marcas do artista são suas canções que exploram o sexo e objetificam a mulher — é comum ele autografar seios e bundas e pedir para fãs tirarem a roupa na web. "Na cama, seja como uma vagabunda, mas antes lave a louça", diz a letra de Act Like a Ho, citada por Titi em sua fala no Bis.

Borgore chegou a tocar com Miley Cyrus e é apontado como uma das pessoas que incentivou a virada na carreira da cantora. Antes de lançar Bangerz (2013), a jovem dançou ao lado de strippers em dueto com Borgore.

Apesar de ser duramente criticado por colegas, pela mídia e por parte público, o DJ também tem seus defensores — incluindo uma plateia fiel de mulheres. O duo eletrônico feminino Nervo, por exemplo, foi um dos que defendeu Borgore alegando que o artista encarna um personagem e não é assim de fato.

