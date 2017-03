Rolling Stones relembram show em Porto Alegre pelas redes sociais 

"Memorável"

Grupo tocou para 48 mil fãs no Estádio Beira-Rio

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

O show dos Rolling Stones em Porto Alegre não ficou marcado apenas na memória dos fãs da banda britânica. A noite de chuva e rock'n'roll acaba de ser lembrada com carinho também por seus integrantes nas redes sociais.



Nesta quinta-feira, exatamente um ano após a apresentação que reuniu 48 mil pessoas, os Rolling Stones postaram em suas redes sociais um vídeo com imagens do concerto. A legenda pergunta: "Nesta altura do ano passado, a chuva despencou em Porto Alegre! Você estava neste memorável show?".



Veja a postagem:



This time last year the rain fell down in Porto Alegre! Were you at this memorable show? #StonesPoA Uma publicação compartilhada por The Rolling Stones (@therollingstones) em Mar 2, 2017 às 5:04 PST