"Sinto que estou prestes a realizar meu melhor trabalho", declara cantor Vitor Ramil sobre novo disco

"A emoção é grande"

Zero Hora

Por: Zero Hora

Vitor Ramil está feliz da vida. Após finalizar a pré-produção, em Pelotas e em Buenos Aires, de seu novo trabalho, Campos Neutrais, o cantor e compositor se prepara para as gravações na Capital de seu décimo-primeiro disco, o primeiro gravado no Rio Grande do Sul.

Na última quarta-feira, o músico falou sobre o momento pelo qual passa na carreira:

"A emoção é grande. Sinto que estou prestes a realizar, artística e tecnicamente, meu melhor trabalho. Nunca tenho pressa para realizar projetos, é só ver o tempo que costumo deixar transcorrer entre os lançamentos dos meus discos e livros. Mas o processo de feitura de Campos Neutrais, a partir de agora, será rápido. Sem demora, as quatorze canções e milongas inéditas do repertório estarão soando por aí", escreveu o artista em sua página no Facebook.

Leia mais:

Vitor Ramil: "O artista paga alto preço por levar uma vida não convencional"

VÍDEO: de bike, Vitor Ramil apresenta Pelotas, sua cidade natal



"Para os que quiserem tocá-las, lançarei simultaneamente um songbook de mesmo nome, um livro completo e detalhado como meu songbook anterior. Para os que quiserem saber mais, semana que vem trago novidades e entro em detalhes!", completou ele.



Confira a postagem: