Titi Müller chama DJ de "machista, misógino e babaca" ao vivo

A apresentadora Titi Müller chamou a atenção nas redes sociais após criticar o produtor e DJ israelense Borgore, que se apresentou no festival Lollapalooza 2017 no domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao anunciar a atração durante transmissão ao vivo do canal pago BIS, a apresentadora fez questão de criticar o trabalho dele:



— Na medida que ele foi ganhando visibilidade, as letras compostas por ele, extremamente machistas, misóginas... Babacas mesmo, foram ganhando visibilidade.



Titi também citou o verso de uma música de Borgore: "aja como uma vadia, mas antes lave a louça", acrescentando:



— Não sei como interpretar isso. Ele falou que isso é só um personagem. Querido, na próxima encarnação invente um personagem melhor.



Ela ainda alfinetou o próprio canal:



— Eu gostaria de falar machistas não passarão neste canal, mas vai passar.



Após uma breve aparição do músico, a apresentadora voltou ao ar para avisar que na verdade o show não seria transmitido pelo BIS e poderia ser visto online pelo site do canal Multishow.



Confira a repercussão da critica de Titi Müller nas redes sociais:



Que horas que a @TitiMuller ganha o Prêmio de Melhor Comentário do Lolla por falar umas verdades ao vivo? #LollaNoCanalBIS #LolaNoMultishow — Dilma Bolada (@diImabr) 26 de março de 2017

bom @titimuller zerou esse lollapalooza então já pode começar o próximo — louie ponto (@louieponto) 26 de março de 2017

HAHHAHAHAHAHAAH A @titimuller entrou pros anais das transmissões ao vivo!

A frase final VAI QUE É TUA QUIRIDO com a mãozinha na cintura — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) 26 de março de 2017





