Trump ataca Snoop Dogg depois de clipe no qual rapper atira no presidente dos EUA: "Carreira falida"

Donald Trump criticou Snoop Dogg depois da difusão de um vídeo em que o rapper, com uma pistola de brinquedo, faz o gesto de atirar contra o presidente representado como um palhaço.

"Podem imaginar como seria o protesto generalizado se @SnoopDogg, carreira falida, tivesse disparado contra o presidente Obama? Motivo de prisão!", protestou o presidente no Twitter.

A maioria dos atores que aparecem no vídeo intitulado "Lavender", lançado na segunda-feira, estão maquiados como palhaços sinistros.

Um deles imita Trump com seu característico cabelo louro, a pele superbronzeada e uma gravata vermelha, diante de um escritório que se assemelha com o gabinete na Casa Branca, chamado no vídeo de "Casa do Palhaço" ("The Clown House").

Identificado no clipe como Ronald Klump, o palhaço levanta as mãos para cima como se fosse preso por Snoop Dogg, que dispara uma pistola de onde sai um lenço vermelho com a palavra "Bang", recordando a estética dos quadrinhos.

"Sinto como se houvesse muita gente fazendo discos 'cool', se divertindo, indo a festas, mas ninguém está lidando com o verdadeiro problema como este... um palhaço como presidente", declarou o rapper à revista Billboard.

O senador Marco Rubio, um dos poucos membros do Partido Republicano que admite ser fã de hip hop, criticou o vídeo, dizendo que "presidentes foram assassinados neste país no passado".



