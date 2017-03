Vitor Ramil retoma financiamento coletivo em novo disco 

Vem aí

Repetindo a experiência do disco duplo Foi no Mês que Vem (2013), Vitor Ramil irá retomar a experiência do financiamento coletivo para seu próximo projeto. Intitulado Campos Neutrais, o álbum será o primeiro de inéditas do cantor e compositor em sete anos – o último foi Délibáb, enquanto Foi no Mês... revisitava sua carreira. O novo disco também será seu primeiro gravado em Porto Alegre.

Em comunicado publicado em sua página oficial no Facebook, Ramil demonstrou empolgação como o novo projeto:

"Nunca me senti tão seguro em relação à produção de um álbum como agora: o conceito é claro, os arranjos estão incríveis, os músicos são um assombro, as canções considero entre as melhores que já compus, as condições técnicas são excelentes. Quanto ao songbook, terá o nível de detalhamento do anterior, com afinações, melodias, acordes, diagramas, tablaturas, letras, mais alguns textos e fotos."

O título Campos Neutrais faz referência a uma faixa de terra no Sul do Estado – que se estendia dos banhados do Taim ao Arroio Chuí –, na qual tanto Portugal quanto Espanha não poderiam intervir conforme o Tratado de Santo Ildefonso (1777).

"Graças à rica mistura humana, ocorrida em grande parte à revelia das determinações oficiais dos reinos envolvidos, os Campos Neutrais tornaram-se emblemáticos da condição de fronteira do Rio Grande do Sul e do temperamento de seu povo. Na geografia, são hoje simbolizados principalmente pela reserva ecológica do Taim e seu entorno. No imaginário contemporâneo, abrigam ideias como liberdade, diversidade humana e linguística, miscigenação, comunhão, criatividade, fantasia e realidade, anti-oficialismo, anti-xenofobismo, inconformismo ou subversão, afirmando-se dessa forma também como uma reserva ecológica cultural", explica Ramil na publicação.

De acordo com o cantor, o novo disco terá quinze faixas e será cantado em três idiomas – português, espanhol e inglês – com "milongas e canções de muitos acentos e sotaques". O songbook do disco será feito por Fabrício Gambogi. Na nota, Ramil revelou quais nomes darão as caras em Campos Neutrais.

"Parcerias com o paraibano Chico César e o maranhense Zeca Baleiro, com o poeta de Belém do Pará Joãozinho Gomes, com a poeta pelotense Angélica Freitas; música para poema do português Antônio Boto; uma versão para um clássico do norte-americano Bob Dylan, outra para uma canção do galego Xöel Lopez; letras que fazem referência a Satolep (Pelotas), Montevideo, Punta del Diablo, Buenos Aires, Belém do Pará, Barcelona, Londres, Hermenegildo e aos próprios Campos Neutrais; participações vocais dos mesmos Chico e Zeca e de minha sobrinha Gutcha Ramil; percussões do argentino Santiago Vazquez; naipe de metais (tuba, trombone, dois trompetes e trompa) do Quinteto Porto Alegre; arranjos de metais do porto-alegrense Vagner Cunha; guitarra elétrica do também porto-alegrense e 'Apanhador Só' Felipe Zancanaro; violão do buenairense del suburbio Carlos Moscardini. Os demais violões, voz e produção musical serão por minha conta", contou.

O financiamento coletivo será realizado pelo site Traga Seu Show, no qual o músico almeja atingir R$ 70 mil.

"As contrapartidas aos apoios continuam generosas: downloads do disco, vídeos das sessões de gravação, discos físicos, songbooks (o novo e o anterior), camisetas, os últimos exemplares do livro Satolep e da primeira edição do ensaio A Estética do Frio - Conferência de Genebra, letras manuscritas, workshops individuais, shows na sala de casa, peças do figurino do meu personagem Barão de Satolep e do show de lançamento do disco Ramilonga¿ Até o microfone de voz e um violão que me dão grandes alegrias nos palcos!", garante Ramil.

O cantor também assegurou que estará se comunicando com os apoiadores durante o trabalho de produção do disco:

"Não só através dos vídeos documentais, mas também de textos que escreverei sobre as músicas, as letras, os parceiros e colaboradores, as sessões de gravação, o estúdio, enfim, tudo o que me parecer interessante no processo."

