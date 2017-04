Luiz Melodia, diagnosticado com câncer, é hospitalizado no Rio

Mieloma múltiplo

O cantor carioca Luiz Melodia está hospitalizado desde terça-feira no Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, informa uma publicação em sua página oficial no Facebook. O quadro do músico é estável.

Melodia teria sido diagnosticado com mieloma múltiplo há alguns meses, dando início ao tratamento com quimioterapia. Ainda segundo a publicação, isto teria resultado em "baixa glicemia e acidez sanguínea", causa da internação no CTI do hospital. "Luiz permanecerá internado para que as sessões de quimioterapia sejam realizadas com maior segurança e na sequência fará um autotransplante de medula, que é o único tratamento com resultado efetivo", diz a postagem.

O autotransplante já foi realizado pelo ator Reynaldo Gianecchini em 2012, para tratar um linfoma.