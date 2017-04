Seis discos essenciais de Elton John 

Músico

Um dos nomes de maior sucesso na história da música, com mais de 300 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o cantor britânico Elton John se apresenta em Porto Alegre nesta terça-feira, pela segunda vez na carreira. O show está previsto para iniciar às 21h50min, no palco montado no Anfiteatro Beira Rio. Confira uma lista de seis discos essenciais na trajetória do artista.

Elton John (1970)

No segundo disco, o sucesso Your Song confirmou a parceria com o letrista Bernard Taupin, iniciada no primeiro disco, Empty Sky (1969)

Leia também

Shows de Elton John e James Taylor têm alteração de horário

Show na Capital: tudo o que você precisa saber para curtir as apresentações de Elton John e James Taylor



Honky Château (1972)

O álbum que traz Rocket Man marcou a ascensão internacional de Elton John.

Don¿t Shoot Me I¿m Only the Piano Player (1973)

Crocodile Rock foi seu primeiro sucesso no topo da parada dos EUA. Tem ainda Daniel.

Goodbye Yellow Brick Road (1973)

Para muitos fãs, a obra-prima. No repertório, clássicos como Candle in the Wind, Bennie and the Jets e a faixa-título.

Caribou (1974)

Número 1 nas paradas americanas, apresenta hits como The Bitch is Back e Don¿t Let the Sun Go Down on Me

Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975)

Álbum conceitual com elementos biográficos de Elton John (o Captain Fantastic) e Bernard Taupin (o Brown Dirt Cowboy)