Shows de Elton John e James Taylor têm alteração de horário

Marcados inicialmente para começar às 20h no Anfiteatro Beira-Rio, os shows de Elton John e James Taylor foram antecipados em 20 minutos. James Taylor subirá ao palco às 19h40min, e Elton John, às 21h50min. A expectativa é que o espetáculo dure quatro horas e acabe próximo a meia-noite.

Ainda há ingressos à venda a R$ 640 (pista), R$ 450 (cadeira inferior) e R$ 260 (cadeira superior), com direito a meia-entrada para idosos e estudantes. Os pontos de venda sem taxa são a loja Multisom do centro de Porto Alegre (Andradas, 1.001), das 11h às 19h, e na bilheteria do Beira-Rio somente na terça-feira, a partir das 10h. Com taxas, a comercialização ocorre no site ticketsforfun.com.br.

