Ariana Grande arrecada mais de R$ 40 milhões com show beneficente

One Love Manchester

O show beneficente que Ariana Grande promoveu em Manchester arrecadou mais de 10 milhões de libras, ou seja, aproximadamente R$ 42 milhões de reais. A renda foi doada para famílias das vítimas e para sobreviventes do ataque terrorista que deixou 22 mortos no início de maio, depois de um show da cantora.

Realizado no domingo, o evento One Love Manchester durou três horas e teve participação de Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Pharrell e de outros artistas. Mais de 50 mil pessoas assistiram à apresentação no estádio de Old Trafford. As informações sobre a arrecadação foram confirmadas pela Cruz Vermelha.

