The Beatles volta às paradas musicais com edição comemorativa de "Sgt. Pepper's"

Getting better

Com a edição de aniversário de 50 anos do disco histórico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles voltaram às paradas de discos da Billboard 200. Conforme informações da consultoria Nielsen SoundScan, divulgados na última segunda-feira (5), o disco comemorativo vendeu mais de 75 mil unidades no período de uma semana, alçando o terceiro lugar da lista – posição mais alta que o quarteto de Liverpool alcançou nessa parada em cerca de 16 anos.

A última vez que os Beatles chegaram aos primeiros lugares da Billboard 200 foi com a sua coletânea 1, passou várias semanas no topo ou perto disso. Na frente da banda estão os rappers Kendrick Lamar, com Damn., na segunda colocação; e Bryson Tiller, com True to Self, no topo.

A edição de aniversário do Sgt. Pepper's foi mixada por Giles Martin e Sam Okell em estéreo e áudio 5.1 surround e contará com 34 gravações inéditas de estúdio. No pacote, haverá remixes das canções, versões alternativas, livro, uma versão remasterizada do documentário The Making of Sgt. Peppers, entre outros brindes. Há um pacote deluxe composto por quatro CDs, DVD e Blu-Ray, além de versões mais básicas do álbum.



Os beatlemaníacos brasileiros podem adquirir ou escutar o disco comemorativos nas plataformas de streaming e lojas deste link.